迎接暑假來臨 教育部和文化部推出上萬次展演活動

2019-06-18 14:51

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假到數計時，教育部結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，聯合舉辦以「High客任務」為主軸的「Muse 大玩家」系列活動，計有超過409場次的講座、1436場次的研習、1509場次營隊及1萬7471場次的展演，今在教育部開記者會預告暑假活動即將熱鬧登場。

教育部主秘朱楠賢表示，為引導民眾發覺各館所的寶藏，建置了「Muse 大玩家」的網站，並透過Line@及Facebook（臉書）傳送各類精彩的展演相關資訊，另更推出集章活動，凡持活動集點卡參訪各館所集滿3點，即可擇任意一館所兌換宣導品，歡迎民眾踴躍參與。

暑假活動多元有趣，例如位於台北市士林的台灣科學教育館透過「避難˙包了沒！防災任務包」，在暑假將帶領觀眾以突破關卡的方式，學習台灣地質環境、建立居家防災的相關知識；位於台中市的自然科學博物館舉辦「拍岸鯨奇」特展，將以鯨豚與人類相遇的潮間帶為交界點，從鯨的擱淺角度切入，帶出鯨與人的相互關係與生活故事；而位於屏東的海洋生物博物館規劃「發現˙貝魯卡」集章兌獎活動，鼓勵民眾至白鯨展覽區觀察學習館內的3頭白鯨，認識海生館的照護工作，並對白鯨的研究成果產生新的認識。

文化部主管之國立台灣博物館舉辦「台博『跳館』之旅」，開放觀眾遊歷台博館、土地銀行展示館、及南門園區，透過各展館古蹟展覽，跳躍穿梭至古今文化與歷史之中；台灣歷史博物館的「仙怪歷險記」，讓觀眾透過AR與來自常設展重要文化轉化而成的仙怪互動，瞭解文物的文化意涵；國立傳統藝術中心規劃的「亞太樂器常設展-多媒體互動體驗」，利用台灣及亞洲各國特色樂器，揭開亞太音樂文化的神秘面紗，將太平洋上的各地風情集聚於此，向觀眾呈現。

國立故宮博物院則以動物園為主題策劃展覽，例如「故宮動物召喚師」的活動，藉由「故宮動物園」的意象，讓學童試著找回24隻動物失去的記憶，對照圖鑑寫上正確的答案，便能解除記憶封印，以故事性方式帶領學童完成認識動物的任務；「故宮動物園」暑期特展是故宮博物院首次為學童舉辦的特展主題，展覽中包含了各式各樣的動物圖畫，將動物們化為故宮中的大哥哥、大姐姐們細心照顧和精心挑選的神奇寶貝，增加孩童與動物形象之間的熟悉度與遊玩的樂趣。

另因應暑假來臨，教育部主秘朱楠賢也呼籲家長在工作忙碌之餘，也應多加關懷、支持與陪伴學生，注意學子暑假出遊、工讀及網路使用等情形，並鼓勵學生從事正當休閒活動，增進身心健康，各級學校須提醒毒品對身體的危害，亦應拒絕網路成癮，參加各種聚會活動時，務必提高警覺，不隨意接受陌生人的物品及飲料，以免觸法造成自我及家人的終身遺憾。

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