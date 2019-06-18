東糖文創園區有隱藏版小便斗 原來是假日農夫收尿當肥料

2019-06-18 10:27

［記者王秀亭／台東報導］台東糖廠文創園區內，近來出現一座隱藏版小便斗，民眾閒逛偌大園區偶然發現，還親身體驗，直呼兩個桶子成就一個小便斗，有創意又方便，製作者表示，單純為收集尿液當肥料而做，每天清理，假日人多時會收起來，避免造成園區困擾。

這座小便斗隱身在文創園區廠房間的通道中，不仔細看還以為是雜物堆，兩塊木棧板隔起一個小空間，掛上「小便斗」厚紙片，走近一看，小便斗是用一個水管連接大小水桶，小水桶切除下半部，作為便斗，倒立連接水管，大水桶則是收集尿液之用，設計簡單，周邊環境整潔乾淨。

設置這座隱藏版小便斗的製作者表示，自己喜歡利用假日種蔬果，不喜歡化學肥料，會收集尿液、水果皮等稀釋、堆肥當肥料，由於公司整修，臨時辦公室選在台糖文創園區內，而園區各廠房內多數沒有廁所，公廁離臨時辦公室有段距離，辦公室及倉庫又以男性員工居多，遇到尿急恐怕來不及，便發想設置。

製作者說，臨時廁所設置後，男同事們樂於就近使用，當天尿液當天帶回家，自己樂得每天回家稀釋當肥料，這座隱藏版小便斗只在平日開放，假日人潮眾多，考量衛生問題，會收起來。

使用過簡易小便斗的林姓民眾說，意外找到覺得好新奇，小便斗簡單不髒亂，是這趟旅程的特別體驗。

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