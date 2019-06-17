產工指離職率高、招考名額減 台鐵拿數據反駁

2019-06-17 19:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵產業工會今發函行政院，要求說明具體台鐵員工調薪內容，痛批台鐵說好要調薪1到2萬元，僅半年就跳票，低薪導致新人離職率達3成。台鐵回應，106年與107年已向政院爭取發放職務津貼及獎金，增加同仁待遇，另也研議向中央爭取比照一般行政機關發給子女教育、結婚及生育及喪葬補助。關於工會指控離職率高及招考名額減少，台鐵表示並非事實。

台鐵表示，台鐵待遇可分為基本薪與變動薪2部分。在基本薪部分，因採鼓勵久任設計，新進佐、員級員工的起薪將高於一般行政機關同級人員，然而高員級的起薪則略低於一般行政機關。為了具體回應同仁訴求，台鐵局已委託顧問公司進行合理化待遇制度研究，希望在制度面、整體待遇滿足度以及公平性等面向尋求長期、穩定性的突破，以安定員工生活，激勵員工並增加人員留任誘因。

在變動薪部分，近年來在交通部及行政院支持下，台鐵已陸續爭取發給各項職務津貼、費用、獎金等共11種，特別是在工會的協助下，106、107年分別爭取到績效獎金併入專業加給以及危險津貼，實質的增加同仁整體待遇。

另外，有關福利事項，台鐵局也積極研議向中央爭取發給，目前已擬妥說帖函報上級爭取比照一般行政機關標準發給子女教育補助每學期500元至3萬5800元；結婚及生育補助2個月本薪；喪葬補助3至5個月本薪等生活津貼，讓同仁感受到組織內的關懷支持。

關於產工指台鐵新進人員1年內的離職率高達3成。台鐵說明，經統計，107年鐵路特考新進人員實際報到人數1494人，離職人數46人，離職率為3.1%，較往年8%離職率大幅降低，研析其原因應與近年行政院大幅核增人力以及增給前述各項職務津貼、費用與獎金等有關。

台鐵局108年提報考選部請辦考試缺額計946人，較101年、102年及103年為高，也沒有減少提報考試缺額的問題。

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