超期待！福衛七號將升空 太空中心曝任務小秘密

台美最大科學合作案「福衛七號」衛星，目前已經運抵美國佛羅里達州甘迺迪太空中心準備發射任務，火箭航次預計在台灣時間6月25日早上11:30開啟「發射窗口（launch window）」。圖為今年四月 SpaceX 執行「Arabsat-6A」任務時的發射畫面，圖中火箭型號就是福衛七號要搭乘的獵鷹重型。（圖擷取自國家太空中心 NSPO臉書）

2019-06-17 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與美國最大科學合作案「福衛七號」衛星目前已運抵美國佛羅里達州甘迺迪太空中心準備發射任務，預計台灣時間25日上午11時30分至下午3時發射。對此，「國家太空中心 NSPO」表示，今年是人類登月50週年，還透露福衛七號跟登月任務用的是同一個發射台！

「福衛七號發射，倒數8天！」國家太空中心今天（17日）在臉書表示，福衛七號的發射地是美國甘迺迪太空中心的SLC 39A發射台（Space Launch Complex 39A），阿波羅系列任務的農神五號火箭絕多數就從這發射台啟程，載著一批批太空人前往太空，遠航月球。

國家太空中心指出，SpaceX公司2014年與NASA（美國太空總署）簽了為期二十年的合約，負責營運此發射台，做為獵鷹九號（Falcon 9）與獵鷹重型（Falcon Heavy）火箭的主要發射地。

國家太空中心說，福衛七號的火箭航次預計在台灣時間25日早上11:30開啟「發射窗口（launch window）」，為時約4小時──火箭在這幾個小時之間都可以發射，若延遲超過時間，就必須等候重新安排。「屆時美國的發射現場是深夜，太空中心臉書會有直播，後續會再發佈詳細時刻與節目內容。」

福衛七號由台灣國家實驗研究院國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署合作，將延續福衛三號任務，將搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）研發製造的獵鷹重型火箭升空。福衛三號主要觀測高緯度氣象，每天傳送給台灣一個時段資料，福衛七號觀察正負四十五度間低緯度地區氣象，每天提供台灣四個時段資料。

對此，許多網友期待地說，「順利」、「我們國家的衛星！」、「加油加油！」。

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