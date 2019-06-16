高餐大西班牙傳捷報！獲頒「2019年度最佳大使」

2019-06-16 21:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國立高雄餐旅大學校長林玥秀今年領軍參加西班牙第六屆hosco.高峰年會，主辦單位肯定高餐大致力於推廣並密集使用餐旅就業平台，頒發「2019年度最佳大使」獎項。

hosco.是全球最大線上餐旅觀光求職平台，成立於2011年，總部位在西班牙巴塞隆納， hosco.的平台聯結全球餐旅觀光業者、集團5108間，線上發佈3萬8013職缺，串連全球餐旅觀光人才46萬904位，陸續加入全球274間餐旅觀光學校或科系。

超過150間來自世界各地的餐旅學校齊聚西班牙，參加12至14日舉辦的第6屆hosco.高峰年會。hosco.創辦人Olivier Bracard 向與會者說明求職平台發展進程、未來發展與創新服務，並表揚相關單位。

高餐大研發處就業輔導暨校友服務組組長蔡欣佑表示，hosco.打破一般人對於傳統求職平台的既定印象，hosco.以策展式介面介紹每一家公司、學校與全球人才資料，讓使用者輕鬆掌握求職與招募動態，並提升專業社群內的溝通。

高餐大指出，從官網頁面能透過hosco.平台，提高該校在全球餐旅就業市場的能見度，來自全球餐旅事業雇主，可在hosco.網頁上查閱高餐大訊息，能有效幫助校友及學生海內外就業需求。

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