金山警分局揮汗慶祝警察節 挽袖淨灘清出300多袋垃圾

2019-06-15 14:52

〔記者林嘉東／新北報導〕今天是警察節。新北市金山警分局為維護金山沿岸美麗沙灘，號召300多名警、民在大太陽下揮汗撿瓶罐等垃圾、漂流木，一早上清出300多袋垃圾，讓沙灘恢復原有的清潔，也度過別具意義的警察節。

新北市金山警分局為維護海洋環境保護，今天上午9時在新北市萬里區聖安宮前舉辦「慶祝警察局淨灘活動」，吸引北海岸地區居民、金山分局同仁、警眷及新北市警察之友會金山辦事處、義警、民防、義交、義刑及志工、北觀處及大鵬里民共300多人參與。

淨灘活動上午9時在萬里聖安宮前集合出發，由金山警分局長陳永昌親率300多名警察同仁與民眾一同至下寮前沙灘淨灘，撿拾人龍綿延5公里之遠。

今天一早放晴，警民在大太陽底下，拿著夾子或徒手清理出沙灘上的垃圾，總共清出了300多袋的廢棄垃圾及搬清數量龐大的漂流木。

金山分局長陳永昌表示，沙灘上垃圾琳瑯滿目，其中危害遊客最大的莫過於碎玻璃瓶、保麗龍、塑膠瓶等不易分解又具有殺傷力的廢棄物，經過同仁與民眾的清理，讓沙灘又恢復了原本的潔淨。

陳分局說，說能夠用不同的方式慶祝警察節，並以實際行動來守護沙灘，也是一種特別的體驗，希望能藉此活動來號召更多的民眾對海洋生態、環境的重視。

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