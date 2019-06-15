基隆嶼何時開放？林右昌說這一天沒問題

2019-06-15 14:45

〔記者林欣漢／基隆報導〕因風災碼頭損壞、封島快5年的基隆嶼，將於今年暑假重新開放，民眾引頸期盼，但碼頭、步道等工程有所延宕，開放日期遲遲無法確定，基隆市長林右昌今天說，25日應該是可以開放，相關配套都會完善再讓民眾登島。

基隆嶼昔日是軍事管制區，2001年開始開放登島遊覽，但碼頭於2013年遭到颱風摧毀，2014年8月修復後，同年10月又受到颱風外圍環流影響，碼頭設施產生裂縫，部分消波塊堵塞航道，市府為安全考量決定封島。

直到2017年中央補助，斥資8000多萬元進行碼頭補強工程，包括堤頭段及平台段改善工程、打造遊憩平台、景觀設施改善等旅客服務設施，並清除擋住航道的消波塊，讓船隻靠泊更加安全，怎料又遇到瑪莉亞颱風攪局，碼頭、步道等再度損壞，讓開放登島期程一延再延。

市府規劃今年暑假前開放民眾登島觀光，上個月市議員張淵翔曾爆料，會在6月1日開放登島，不過，市府表示，最近受梅雨鋒面影響，船隻靠泊的防撞設施、步道石板破損兩項補強工程都還未完工，目前還在做最後開放前的準備。

市府在13、14日兩天接連邀請台北及苗栗媒體踩線團登基隆嶼參觀，今天還有台琉盃基隆嶼繞島賽，林右昌在開幕典禮時受訪表示，25日應該是可以開放，沒有問題，相關配套都會完善再讓民眾登島。

基隆嶼位於基隆東北方外海約6公里，搭船約半小時即可抵達，島上擁有豐富自然景觀與海洋資源，春、夏季時有野百合，秋季時金花石蒜盛開，沿著登頂步道還可三百六十度俯看濱海環景。

市府今年3月底已公告「基隆市基隆嶼登島收費辦法草案」，未來每名登島遊客將收取100元的生態保育及設施維護費（搭船費用另計），相關作業已經就緒。

市府表示，由於基隆嶼島上沒有淡水，要從本島運送，有設計可儲放100公噸淡水的水箱，用電部分，海巡同意每月提供500公升的油料給島上觀光服務設施使用，其他包括垃圾清運、旅客上下島等需求，娛樂漁船業者都會協助。

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