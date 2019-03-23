封島5年！基隆嶼暑假將開放登島 每人收清潔費100元

2019-03-23 11:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕5年前蘇力颱風過境造成基隆嶼碼頭損壞封閉，基隆市政府斥資8000餘萬元整修碼頭候船與島上旅客服務設施，預計今年暑假開放基隆嶼登島，市府近日擬訂「基隆市基隆嶼登島收費辦法草案」，未來每名登島遊客將收取40元環境生態維護費、60元登島設施維護費，待議會審議後即可公佈施行。

基隆嶼素有「台灣龍珠」美譽，位於基隆市東北方外海6公里，從碧砂漁港出海約30分鐘即可抵達，周邊大小島礁皆為火山生成，擁有豐富自然景觀與海洋資源，海拔189.3公尺的基隆嶼燈塔，是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿登頂步道攻頂可360度俯看濱海環景，步道兩側有豐富原生種，春、夏季時野百合盛開，垂直岩壁佈滿百合花盛景；秋季時金花石蒜盛開，充滿迷人的生態旅遊特色。

過去每逢颱風過境，基隆嶼碼頭堤根都會受到破壞，5年前蘇力颱風過境毀損嚴重，市府投入8000餘萬元整修，市長林右昌表示，這次的修復工程經過海洋大學水工模型設計，把堤根部加寬一倍，基礎變得更加穩固，消波牆也加高、加厚，以抵禦強風大浪，保護碼頭的堤根部，並且在堤根部設置固定的消波防浪機制，堤嘴也加長，不僅作為觀景平台，也可以提高內港的靜穩度。

市府交通旅遊處長李綱表示，為維持基隆嶼登島觀光遊憩品質及環境資源保育，將比照龜山島的營運模式，採使用者付費原則，以人頭計費，擬訂「基隆市基隆嶼登島收費辦法」草案，每名登島遊客將收取40元環境生態維護費、60元登島設施維護費。

有意經營基隆嶼載客登島的船舶，按月繳納20噸以下2500元，20噸以上5000元的船舶規費。年滿65歲者，假日登島及未滿12歲兒童予以半價優惠；年滿65歲者，平日登島及有身心障礙證明者可免費登島。

另外，基隆市各機關、學校辦理環境或生態教育、鄉土教學，或政府機關、學校及學術機構進行學術調查，申請基隆嶼登島，經基隆市政府事前核准者，也免予收費。

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