千人登基隆嶼淨灘 放流2萬8000尾魚苗

2019-05-11 17:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今天邀集上千人到有台灣龍珠美稱的「基隆嶼」淨灘，並在附近海域放流2萬8000尾魚苗，市府表示，基隆嶼即將在暑假重新開放民眾登島，盼以淨灘重現美麗風華，也以行動呼籲民眾從源頭減塑，一起珍愛海洋。

基隆市府定期在5月都會辦理「 iSeaKeelung珍愛海洋、魚樂基隆活動」，今年邁入第八年，號召上千人在基隆嶼淨灘，清出近2公噸的垃圾，以保麗龍、保特瓶、廢棄漁網、浮球等為大宗，還有60艘船隻響應，協助將垃圾帶回八斗子漁港處置，適逢鐵砲百合盛開的季節，基隆嶼的志工雖然揮汗如雨，仍覺得這樣的經驗很值得。

另外，市府也與漁業署、靈鷲山合作，在基隆嶼海域放流2萬8000尾魚苗，希望海洋生態更加豐富。全程活動也採無塑行動，參與志工皆需自備餐具及環保杯，活動不發瓶裝水及便當，午餐則是漁會精心準備的海鮮粥、海鮮米粉、石花凍，慰勞辛勞的志工。

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