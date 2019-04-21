宜蘭壯圍海岸800人齊聚淨灘 1.5小時竟清出11.3公噸垃圾

2019-04-21 12:59

〔記者張議晨／宜蘭報導〕明天為世界地球日，觀光局東北角風景區管理處、宜蘭縣政府等單位，今上午8點半聯合在壯圍鄉廍後海灘淨灘，865名志工在1個半小時內就清出11.3公噸人工漂流物，其中廢寶特瓶、塑膠、保麗龍、玻璃瓶就佔7成。

壯圍鄉正好位於宜蘭海岸線中段，受蘭陽溪、宜蘭河、冬山河等三處河川匯流影響，綿長海灘常出現河川上游漂入海的民生垃圾，汙染海灘及海邊美景。

配合4月22日世界地球日，東北角風管處、縣政府、羅東林管處等23個政府、民間單位，今上午舉辦淨灘，號召865名志工徒手撿拾海岸垃圾，短短一個半小時，就在長1公里海岸線上清出11.3公噸垃圾，龐大垃圾量連參與淨灘的志工直呼「想不到這麼多！」

東北角風管處表示，因宜蘭海岸受到海流、季風以及河川匯流等影響，才會堆積如此大量的人為垃圾；以北太平洋來說，每年入海的塑膠垃圾，以形成約面積一百萬平方公里的垃圾袋，成為海洋生物的致命殺手。

羅東林區管理處處長賴錫祿也說，大型海洋生物常因誤食廢棄物致死，不僅海洋，連濱海保安林也充滿人為廢棄物，因此，將垃圾移除及植樹來維持海岸林的完整，具相當重要性。

今上午林管處也在壯圍海岸濱海保安林，種下115棵台灣苦楝與水黃皮，賴錫祿說，希望民眾用植樹、淨灘方式，為地球打造乾淨、永續的生存環境。

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