縣長領軍復育 金門要放流15萬尾「有學問的魚」

2019-04-30 22:09

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣水產試驗所今天辦理3萬隻幼鱟放流，由縣長楊鎮浯帶領小朋友參與「有學問的魚」鱟的復育；水試所特別將放流地點選在海濱泥沙交疊的灘地，盼能將以往僅1成的放流存活率提升至5成。

水試所辦理「大手拉小手、一起守鱟去」，由楊鎮浯率領縣府、水試所團隊與小朋友攜手前往建功嶼放流。

楊鎮浯說，鱟這麼珍貴的古生種，在台灣本島已經看不到，野外還能發現稚鱟的蹤跡全國也只剩下金門；鱟能否出現？是當地生態一個很重要的指標。

水試所安排放流地點在建功嶼灘地，距離岩石岸邊僅約30公尺，但因泥濘不堪，舉步維艱，所有人換穿雨靴前進也走了10幾分鐘。

水試所長楊文璽說，以往放流都在漲潮時間，由於放流的都是1至2齡、游泳能力比較不夠的稚鱟，萬一稚鱟沒有在退潮前游到一個適合牠躲藏的淺沙地方，很容易就被酷熱的太陽曬死。今年特別改變方式，利用退潮的時候，直接把稚鱟放到退潮會露出的小水坑裡，希望把稚鱟的放流存活率提高到5成以上。

楊文璽說，繼今天放流的3萬尾稚鱟，接下來要在洋山、西園等地，陸續放流自行育成的稚鱟約12萬尾。

水試所表示，鱟是海洋底棲性無脊椎動物，與早已滅絕的三葉蟲是近親，在4億年前古生代泥盆紀出現，大約在2億年前演化為現今型式，有「灘地活化石」之稱；由於外型像鋼盔，且常以「公上母下」的雌雄成對出現，有「鋼盔魚」、「鴛鴦魚」與「夫妻魚」之稱，也有人以其背景與字型，又稱牠是「有學問的魚」。

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