阿塱壹古道淨灘 清出300公斤垃圾

2019-04-23 15:16

［記者黃明堂／台東報導］阿塱壹古道位處太平洋海岸，受南北洋流影響，海漂垃圾常堆積在保留區沿岸邊，林務局台東林區管理處與屏東林區管理處22日聯合辦理古道淨灘活動，清出將近300公斤，以塑膠為大宗。

台東林管處指出，從100年起連續8年舉辦阿塱壹古道淨灘活動，垃圾量並未減少，最近海洋塑膠廢棄物是全球重視的課題，不僅污染海洋更使海洋生物誤食，造成生物量大減，籲國人重視海洋垃圾對海岸環境的衝擊。

台東林管處表示，22日的活動由台東與屏東兩個林管處合作，號召處內同仁、國家森林志工超過百人，分別從旭海村及南田村出發，沿著古道撿拾垃圾，海灘上的垃圾除為遊客丟棄的垃圾。

台東林管處指出，阿塱壹古道受南北洋流影響，特別容易堆積海漂垃圾，過程中也發現許多來自不同國家的垃圾隨著洋流漂流至此，堆積在海岸邊，有漁業廢棄物、寶特瓶、鐵鋁罐及其他零碎塑膠等各式各樣不會被分解腐爛的垃圾，破壞此地原始美景及自然生態，也威脅到海洋生態。

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