台東淨灘不用塑膠袋 改用回收米袋裝垃圾

2019-04-20 09:15

［記者王秀亭／台東報導］台東縣環保局今天上午在台東市海濱公園，舉辦今年第首場大規模淨灘活動，一改往常以新購塑膠袋或塑膠小提桶裝淨灘垃圾，這次提前募集使用過的米袋，不到1週已募齊1千個，今天淨灘活動上，除團體報名，還有不少家庭聞訊起個大早，帶著小孩一起加入淨灘行列。

台東縣環保局表示，響應4月22日世界地球日，全球各地以不同方式宣傳和實踐環境保護，台東以淨灘呼應這場全球活動，去年台東縣政府及民間就舉辦多達80場次淨灘活動，參與共4千多人次，撿回近10噸垃圾，此次淨灘主題「環境永續，珍愛家園」表達環境與家園間必須相依存的永續關係，希望透過淨灘的實際行動，感受海邊垃圾量，喚起民眾重視大量垃圾流入海洋，對海中的生物是致命危機。

環保局長謝清泉表示，為讓回收物再利用，環保局同仁發現家中使用的米袋往往用過一次即丟，不如有更好的再利用方式，遂不再新購塑膠袋裝垃圾，而是改募集米袋，獲得縣民極大回響，不少餐飲業者、家庭捐出家中米袋，讓今天活動順利舉辦。

今年首場大規模淨灘活動，吸引不少團體報名，鄰近台東海邊的東海國中學生，也在老師號召下，來了20多人，「因為多數同學的家都離海邊不遠，讓海灘乾淨，大家有責任。」周姓夫婦也起個大早，帶著還在就讀幼兒園的2名小孩響應淨灘，周姓民眾說，從網路得知這個活動，覺得很有意義，加上今天淨灘的海邊是家人很常來的地方，平時就覺得美麗海景應搭配美麗海灘，便帶著小孩來參加，讓環境更乾淨。

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