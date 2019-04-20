響應地球日 台南發動千人觀夕平台淨灘

2019-04-20 11:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應地球日，台南市環保局今（20）日在安平觀夕平台舉辦淨灘活動，邀請民間社團、企業團體、社區環保志義工及宗教志工近1500人一起撿除沙灘垃圾，同時宣導今年地球日主題「減塑」，呼籲大家從日常生活作起。

台南市長黃偉哲也到場參與，感謝民眾以實際行動關心環保、愛地球。

南市環保局長林淵淙說，從今天撿拾的垃圾來看，一次性塑膠袋、塑膠瓶罐仍是污染海洋的危機，希望參與淨灘的民眾，把今天行動經驗告訴親朋好友，號召大家一起「減塑」愛地球。

經過2小時的淨灘，環保局統計共清除2.6公噸垃圾。以竹木1.8噸占最大宗，可回收廢棄物總重0.8公噸，其中廢玻璃瓶320公斤，塑膠類垃圾60公斤，回收容器350公斤。

淨灘活動現場還推出環保闖關遊戲，宣導綠色消費、海洋減塑、登革熱、食安及生活污水減量等環保議題。朝興啟能中心及樂憨之家是台銀人壽長期關懷照護的中重度身心障礙者團體，為回報社會，他們也參加淨灘保護環境盡一己之力。

環保局說，台南市的海岸線長約62公里，目前已有26個團體加入認養行列，認養長度10.8公里，希望有更多單位、團體加入認養行列，發揮民間力量，維護台南海岸整潔。

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