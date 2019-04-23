小琉球淨灘「搶錢」？ 海灘貨幣純手繪發行破1500枚

2019-04-23 00:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內近年最夯景點屏東小琉球，島上推動的「海灘貨幣」只能透過淨灘取得並可實質於島上店家使用，今天世界地球日海灘貨幣也達到正式發行第1500顆的里程碑，負責「人體印鈔」的林佩瑜說，目前回收率僅約3分之1，希望擁有者大方在島上消費折抵，促進「琉」通。

「海灘貨幣」的靈感來自日本衝浪客淨灘後用海廢玻璃磨鈍後回饋給淨灘民眾作為紀念，大鵬灣國家風景區管理處於2017年依據小琉球的離島特性而推行，搭上近年最夯的淨灘，參加者撿拾海廢並以所撿拾的重量排名限量發放50枚，貨幣由在地人林佩瑜繪製，媒合島上商店作為實際消費的折扣使用，至今已有約110間店家配合，500元以上如住宿等最多可打8折，500元以下的商品最高則能折扣30元，適用範圍包括食衣住行育樂，被笑稱「功能不輸新台幣」。

今天是世界地球日，島上海灘貨幣正式邁向發行1500顆的里程碑，全是由已被海灘貨幣愛好者笑稱是「人體印鈔機」的林佩瑜親手繪製，圖案除小琉球的動物明星海龜外，還有鬼蝠魟、海星、鯨魚或潛水者等，全部帶有愛護海洋的意象，至今1500顆圖案從未重複，林佩瑜笑稱，「太特殊」恐怕也是回收率低的原因之一。

林佩瑜說，曾有遊客表明淨灘拿海灘貨幣「就是要當紀念」，寧願真金白銀消費就是要把貨幣回家，因為實在太有紀念性，不過最初的發行理念，除搭配淨灘進行海洋環境教育，在市面「琉」通，更能時時提醒消費者、店家減少產製1次性用品。

上週末小琉球民間自辦淨灘，現場來了近200位民眾，除了淨灘，大部分可說是來為了爭取海灘貨幣，遊客小華說，從媒體得知小琉球有在發行「海灘貨幣」，且不能用錢買，只能透過淨灘獲取，抱著為地球盡一分力的心態來參加，最後經統計，共清除852.7公斤的海廢。

永遠清不完的海廢，透過海灘貨幣而吸引眾多民眾前來淨灘，也被笑稱是很令類的「搶錢」，林佩瑜指出，為避免「偽鈔」橫行，她還自費製作防偽標籤，目前回收率約3分之1，也坦言每年大量產出畫到「眼睛快脫窗」，但為了讓海灘貨幣流通，她將繼續畫下去，未來不排除更新流通機制，如以重複性較高的圖案，讓擁有者有意願「出手」促進流通。

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