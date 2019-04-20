澎湖響應世界地球日 西嶼后螺沙灘舉行淨灘

2019-04-20 13:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕面對日益嚴重的海洋廢棄物問題，澎湖縣政府配合世界地球日，在西嶼鄉后螺沙灘舉行淨灘活動，來自各機關團體志工500人，以實際行動愛護地球環境。澎湖縣長賴峰偉到場向民眾致意，慰勉大家的辛勞，並宣示縣府抵抗海廢的決心。

4月22日世界地球日，今年度地球日主題訂為「與野共生」，主要是期望喚起大家共同守護生態系，維護生物多樣性，減少環境污染意識。澎湖縣政府結合西嶼鄉公所、台電尖山電廠、台電澎湖營業處、馬公高中、西嶼國中、合橫國小、竹灣社區、澎坊、水環境境巡守隊志工、環境教育志工、孔廟、九陽行及環保局等機關、團體約500人，在西嶼鄉后螺淨灘。

賴峰偉表示，澎湖四面環海，隨著洋流，海漂垃圾不斷流向海岸，致使澎湖海岸線永遠有清除不完的海岸垃圾，而海洋垃圾中最多的塑膠垃圾，經陽光紫外線照射，最後分解成體積比沙粒、塵埃更細的塑膠微粒，透過海洋食物鏈，最後經由食物進入人體，造成健康上的危害。

身為澎湖縣大家長的賴峰偉，向海廢問題宣戰，除加速海岸垃圾清除外，今年開始以重機具清除，有顯著成效，但除了政府努力之外，民間村里、社區也應共同關心居住環境，自主發起淨灘，一起維護澎湖美麗的沙灘與海景。經過所有人員上午努力淨灘，即時進行統計，總計清理一般垃圾2630公斤，與資源垃圾462公斤，后螺沙灘恢復原本乾淨容貌。

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