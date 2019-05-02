全台首個跨部門海灘巡護隊 他們10人要拚宜蘭海岸線看不到垃圾

2019-05-02 13:03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉成立海灘聯合巡護隊，10名隊員由壯圍清潔隊統一調度管理，負責巡護壯圍海岸線，力拼海灘「垃圾不落地」；鄉公所說，希望巡護隊能解決地方長久以來的環保難題。

壯圍鄉海岸線南起蘭陽溪出海口，北至大福社區一帶，全長約10公里；因壯圍位於風頭水尾，屬蘭陽溪、宜蘭河、冬山河等河川下游匯流處，海岸地形如「漏斗狀」，易受海流與季風影響，海岸線容易堆積大量垃圾。

今年世界地球日前夕，鄉公所等多個公部門單位發起大型淨灘，短短一個半小時就清出11公噸人為垃圾；鄉長沈清山坦言，公所資源有限，海岸垃圾成為當地最艱鉅的難題。

為規劃常態性淨灘工作，鄉公所與林務局、第一河川局、宜蘭縣環保局、東北角風景區管理處等單位，合作成立海灘巡護隊，由十名隊員每日定期巡護十公里海岸線，清潔人為垃圾，這也是全台首度跨部門成立的海灘清潔隊。

昨巡護隊正式成立，沈清山指出，壯圍因為地理位置特殊，不分冬季、夏季海岸線都會堆積大量垃圾；雖然無法改變地理環境，但常態性投入清潔人力，應可改善海岸線垃圾問題。

鄉公所統計，巡護隊4月起就開始投入海灘清潔，至今已清出近10公噸垃圾，尤其以寶特瓶、塑膠袋、保麗龍板等佔比最多。沈清山說，因人為垃圾都從河川上游流入，呼籲民眾垃圾不要亂丟，做好減量與資源回收，才能讓海灘真正乾淨。

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