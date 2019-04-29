行動護台灣！英國辦事處淨灘超過150公斤垃圾

2019-04-29 18:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）26日率領全體辦事處人員，到新北市金山海灘淨灘，共計撿拾超過150公斤垃圾；唐凱琳也表示，保護環境人人有責，「不論是公民、社區、企業或政府單位，即刻行動對永續發展將是正向貢獻」。

英國在台辦事處全體人員26日上午一起到新北市金山海灘進行淨灘活動，在海灘撿拾共計超過150公斤的垃圾。

英國駐台代表唐凱琳今天針對淨灘活動表示，我們對於所居住的地球都有一份責任，每個人都可以為改善環境盡一份心力。唐凱琳說，氣候變遷和保護環境是我們面臨的巨大挑戰，「不論是公民、社區、企業、或是政府單位，即刻行動對地球的永續發展將是正向貢獻」。

英國在台辦事處自2016年啟動「綠色生活（Green is GREAT）」系列環保計畫，投入永續能源發展、氣候變遷等主題的研討會，也積極引介離岸風電、永續鐵路產業與智慧城市相關的代表團來台交流；淨灘活動是支持這些永續發展計畫活動的一部分，近期辦事處內部也實施禁用一次性塑膠製品，以減少塑膠垃圾。

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