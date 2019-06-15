拯救傷亡野生動物引誤會 苗縣府再聲明

2019-06-15 14:47

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕之前網路關注路殺動物社團一度與苗栗縣政府因溝通誤會，以為拯救傷亡野生動物需縣府同意，一度引起網友不滿，後來社團也澄清是說明上出現誤會，苗栗縣政府因而再度發出聲明，關於野生動物保育尤其是石虎，務請配合縣府政策處理。

苗栗縣政府農業處自然保育科指出，野生動物路殺個體對於學術研究有極大利用價值，尤其是受到國人關注的石虎，例如之前於苗栗縣發生一起石虎路殺，由研究生協助撿拾寄送研究單位，縣府也嘉許鼓勵，但若能於撿拾個體前通報縣府，縣府可搶先採集精液保存石虎族群的基因資源。

縣府也說明，之前曾有民眾由於愛心，在大雨期間撿拾兩隻黃嘴角鴞幼鳥帶回家照料，但因黃嘴角鴞屬二級保育類野生動物，若民眾任意撿拾並持有飼養將違反野生動物保育法，所以希望民眾可與縣府聯繫。

另外，縣政府農業處自然保育科強調，目前與台北市立動物園合作採集苗栗縣石虎路殺個體精液，作為基因庫，而採集後個體則交由國立屏東科技大學進行病理研究，若有研究單位有需求，縣府也願意提供個體協助石虎保育。

縣府指出，不會禁止任何人協助保育工作，只是期盼讓保育工作更臻完美，畢竟野生動物去向公開透明也是共同關注焦點，希望繼續共同努力。

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