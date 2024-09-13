不二糕餅蛋黃酥被爆有蟑螂！業者不排除提告 爆料者再發9點聲明

台中知名排隊名店「不二糕餅」日前被網友爆料，稱有蛋黃酥內有蟑螂，業者為此發聲質疑，有這麼大的異物還能非常完整包入蛋黃酥內，機率相對較低，不過爆料網友後續再度發聲明強調，家人確實發現蟑螂。（圖擷自臉書）

2024/09/13 08:03

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怒批爆料者玩文字遊戲不二糕餅喊告 重申：蟑螂包進蛋黃酥機率是0

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中知名排隊名店「不二糕餅」被網友爆料，稱有蛋黃酥內有蟑螂，業者為此發聲強調，若有這麼大的異物還能非常完整包入蛋黃酥內，機率相對較低。不過發文爆料的網友又再度回應，稱沒有要索賠也沒有要補償，自己不是烘焙業者或員工，只是普通的消費者，強調家人確實發現蟑螂，並質疑店家提出有「積極」聯絡的說法。

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網友S（簡稱）日前在「●【爆料公社二社】●」發文，爆料「超噁心~不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」，並指家中長輩吃到一半感覺怪怪的，才發現有一半蟑螂身體，擔憂另外一半蟑螂的身體已被長輩吃下肚，並為此批評「不二是間這麼大、又這麼多人喜歡的店鋪，怎麼食安控管這麼糟糕啊，真是嚇死人了」。

對此不二糕餅表示，正在積極聯繫這位客人，希望取得更明確的商品訊息，強調不二糕餅非常重視食品衛生安全，公司固定每兩週就會請消毒公司以及除蟲公司定期檢驗與消毒，門店夥伴們也都是每天關店後仔細做好內部環境清潔。

不二糕餅也表示，每一顆蛋黃酥都是師傅純手工包製，因豆沙及油皮相對非常柔軟，若有這麼大的一個異物要在包製過程中還要能夠非常完整的包入蛋黃酥內，機率相對較低。後續業者更表示有聯繫上這名當事人，並稱由於女子無法提供購買憑證、吃剩的蛋黃酥及異物，經內部討論已決定，不排除對女子提出告訴。

不過網友S於昨晚再度更新貼文內容，貼出9點聲明，強調他們只是普通的消費者，沒有同業中傷的問題，並指出該盒蛋黃酥是由家人的朋友在9月10日到信義區遠百快閃活動，每人限購5盒的活動中，送給他家一盒。網友S也透露朋友是刷卡，可私下提供給店家去查詢刷卡的消費紀錄。

網友S也強調，一開始就說了，只是希望大家注意食安的重要性，沒有要索賠也沒有要補償。並指他的媽媽吃蛋黃酥吃到一半覺得怪怪的，家人將異物仔細觀察，才發現是半截的蟑螂。他也質疑，一大早各家記者都很關心，他也表示願意將手機號碼給店家，不過店家是在下午1：04才打電話，在此之前並未收到對方的私訊或者其他陌生訊息，認為「跟上午新聞報導所說『積極』聯絡的說法似乎有些出入」。

網友S9點聲明如下：

9/12 再次聲明：

1. 對於家人吃蛋黃酥時，發現半截蟑螂事件上，一開始就說了，只是希望大家注意食安的重要性，沒有要索賠也沒有要補償。

2. 我不是烘焙業者也不是烘焙員工，所以沒有同業中傷的問題

3. 蛋黃酥來源：家人的朋友（也是我的朋友），9/10去信義區遠百快閃活動，每人限購5盒的活動中，送給我家一盒，既然是送禮，怎麼可能會把發票放在禮盒中，本來不好意思跟朋友要發票，但為了證明清白，還是找了朋友提供相關資訊，朋友沒有保留發票，但蛋黃酥是當天用信用卡刷卡購買，大約是中午左右買到，5盒小盒蛋黃酥+2個紙袋，金額共計1910元，信用卡末四碼因個資問題不方便直接寫出來，但可私下提供給店家去查詢刷卡的消費紀錄

4. 事情發生過程：蛋黃酥昨晚（9/11）從冰箱取出拿去微波加熱，但為了避免蛋黃酥加熱爆開，所以先用刀劃開（不是整個切半），加熱好後取出給媽媽吃，媽媽吃到如之前照片所示的大小時，覺得怪怪的，一看之下，發現有奇怪的東西並告知家人，家人將異物仔細觀察，發現是半截的蟑螂。

5. 至於有網友對於半截蟑螂形狀感到質疑，但家人當時發現蟑螂時候，它就是長這樣了。

6. 由於一大早各家記者都很關心，也有記者詢問是否願意將手機號碼給店家，我都說沒問題，但店家是在下午1：04才打電話給我，在此之前，我沒收到他們的FB私訊，不論是陌生訊息或垃圾訊息都沒有看到，跟上午新聞報導所說「積極」聯絡的說法似乎有些出入。

7. 不論是對於各家記者還是店家，我都是一五一十的陳述事實，會發展到目前狀況也很驚訝以及難過，媽媽已經70歲，身體本來就不太好，遇到這次事件，做子女的都很擔心，所以也想提醒大家食安要注意及小心。

新聞報導中，店家也有說，蛋黃酥中出現蟑螂的機率「很低」，但並不是說發生率為0，不管是多低，只要不是0，都還是可能發生。

8. 另外還要澄清，新聞說店家有以下表示：

『 有時說蛋黃酥是「朋友贈送給自己，所以沒有單據」，又有時說「家人的朋友贈送給家人，沒有單據」。另外一下子說「蟑螂是被家中長輩咬到」，又會說「蟑螂是用鑷子從蛋黃酥裡面夾出來」，也令業者相當疑惑。』

首先，家人的朋友本來也是我的朋友，買蛋黃酥給我們吃，所以是送我也是送家人吃。

再則，我說媽媽吃到如照片的大小時，發現怪怪的，最後才知道是半截蟑螂，並沒說蟑螂用鑷子從蛋黃酥中夾出來。

9. 還有事件發生後，為何媽媽沒去看醫生，原因之一是因為觀察到目前為止，並沒發生上吐下瀉的情況。

我們是普通的消費者，只想提醒大家注意食安問題，僅此而已

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