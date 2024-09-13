日月潭1次電撈上千尾小魚虎！網友熱議：酥炸魚柳條

南投縣政府12日在日月潭電撈移除1123尾魚虎幼魚，有網友建議酥炸魚柳條或煮成甘露魚。（南投縣政府提供）

2024/09/13 07:49

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府農業處等相關單位，執行日月潭「湖中惡霸」外來種魚虎防治作業不停歇!昨（12日）發現1球魚虎幼魚集結形成的「魚球」，立刻展開電撈作業，一次即電撈移除1123尾幼魚，除虎達人「日月潭一等高」將電撈成果PO上網後，網友看到這些小魚虎紛紛留言，有人認為適合煮成「甘露魚」，有人表示「酥炸魚柳條應該不錯吃」！

有水中生態殺手之稱的魚虎，在日月潭繁衍生息，嚴重危及湖中生態，在縣府近幾年積極展開電撈魚虎幼魚防治作業，以及民間人士投入協助垂釣移除成年魚虎下，魚虎族群似乎有減少趨勢，從今年6月繁殖期開始，成魚帶著幼魚集結形成「魚球」獵食，有時還會浮出水面換氣，被漁民稱為「紅色警戒」或「死亡泡泡」的情況比往年減少，截至上週，縣府等相關單位累計電撈移除的魚虎幼魚僅900尾。

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惟昨天縣府魚虎防治作業人員獲報湖面出現1球「魚球」，立即展開電撈作業，將魚虎幼魚一網打盡，總計電撈到1123尾幼魚，為今年迄今單日電撈魚虎幼魚數量最多一次，除虎達人「日月潭一等高」將電撈成果PO上臉書後，網友紛紛按讚及留言，有人認為這些小魚虎適合煮成甘露魚，有人表示炸鹽酥魚虎或酥炸魚柳條應該不錯吃，還有人說到日月潭想吃魚虎料理，發現在賣魚虎料理的店家少之又少，而且幾乎都要預定，希望有人有推薦店家。

有網友則認為，縣府相關單位應舉辦捕魚虎競賽或抓虎魚大行動，鼓勵大家抓來換獎金或獎品，讓全民動起來，才是防治魚虎的斧底抽薪之計。

縣府農業處表示，過去即有人建議舉辦釣魚虎或捕魚虎競賽，但魚虎不是只有日月潭才有，很難認證抓到的的魚虎是否來自月潭，若舉辦1、2天的競賽，防治效果恐怕也不大，惟現階段縣府將持續辦理電撈移除魚虎幼魚，避免魚虎族群數量擴大，至於電撈到的魚虎幼魚則供廠商製成肥料回歸大地。

南投縣政府日月潭魚虎防治人員，12日在湖中電撈移除1123尾魚虎幼魚，為今年迄今移除數量最多一次。（南投縣政府提供）

南投縣政府魚虎防治作業人員，在日月潭電撈移除的魚虎幼魚，大小從9公分至21公分不等。（南投縣縣政府提供）

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