日月潭魚虎球出沒！ 電撈移除560尾魚虎幼魚

南投縣政府29日展開魚虎球電撈作業，共電撈到560尾魚虎幼魚。（南投縣政府提供）

2024/08/29 21:51

〔記者張協昇／南投報導〕日月潭「湖中惡霸」魚虎，在6月進入繁殖期後，縣府上週首度發現魚虎球，並展開電撈作業，不過卻只電撈到84尾幼魚，今（29日）天又獲報魚虎球出沒，縣府配合的魚虎防治人員立即出動電撈，共電撈560尾魚虎幼魚，縣府農業處表示將持續電撈，但與往年相較，今年電撈移除數量應該會大幅減少。

魚虎與紅魔鬼、珍珠石斑是日月潭三大外來種魚類，合稱湖中三害，尤其魚虎繁殖力強、體型壯碩，且生性最為兇猛，在湖中幾無天敵，許多潭中原生魚類都成了牠們的食物，嚴重破壞日月潭生態，因此縣府根據專家建議，從2020年展開日月潭魚虎球電撈防治作業，當年移除的魚虎幼魚約8000尾，第二年移除數量大幅攀升，移除多達3萬4000尾魚尾，2022年移除數量降至約1萬6000尾，去年也移除約1萬6000尾。

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惟今年很不尋常，繁殖期已過了2個多月，上週才通報出現1球魚虎幼魚集結形成的魚虎球，縣府魚虎防治人員也迅速展開電撈作業，但最後只撈除84尾平均每尾約13公分的幼魚。今天縣府農業處又獲報魚虎球出沒，立刻派員電撈，總算電撈到9至13公分大小不等的魚虎幼魚共560尾，海洋漁業基金會聞訊也派員電撈，但只電撈到10多尾。

縣府農業處表示，日月潭電撈魚虎球作業，會持續到10月，但與往年相較，今年電撈移除的魚虎幼角數量明顯大幅減少，是否電撈防治已見成效，仍有待觀察，但縣府每年持續電撈，加上日月潭區漁會防治人員移除成體魚虎行動也未中斷，還有不少民間釣友也投入釣魚虎行列，釣到不少抱卵魚虎，多少都發揮了抑制魚虎族群擴大效果。

南投縣政府29日在日月潭電撈移除560尾魚虎幼魚，大小從9公分至13公分不等。（南投縣政府提供）

南投縣政府日月潭魚虎防治人員，29日在潭中展開魚虎球電撈作業，共電撈移除560尾魚虎幼魚，為今年以來數量最多一次。（南投縣政府提供）

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