史上最清楚！意外錄到「石虎過馬路」 車燈一照竟呆萌對望

2019-04-06 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕石虎外型可愛不兇猛，是台灣亟需保育的野生動物，粉絲專頁「貓徑地圖王小明」近日分享影片，一名暖心駕駛夜間行車幸虧有放慢車速，巧遇石虎時來得及停車，拍下了「史上最清楚」的石虎過馬路畫面。

「貓徑地圖王小明」表示，影片時間是2017年11月，當時民眾正經過苗栗山區，車燈突然照到一隻疑似貓咪的動物坐在路邊，專家判定是石虎亞成體，石虎沒有看過車燈，瞬間定格呆萌對望，然後才傻傻的過馬路。

「貓徑地圖王小明」感嘆，「這次終於不是倒在路上的屍體了.拍到活跳跳的石虎比路殺照片更有意義」、「夜晚放慢車速一定可以救石虎」。他說，很少人看過石虎怎麼過馬路，這段影片應是史上最清楚，極具路殺防治參考價值。

他分析，影片證實行車速度與馬路兩旁視線攸關石虎生死，「如果車沒有停下來可能就發生憾事了」。他也呼籲我們能做的是改善現有的道路設施、有足夠經費進行石虎普查，針對常出沒路段進行改善。

對此《路殺社》社長林德恩則指出，「只要用路人有這樣的觀念，於山區夜間行車時，放慢車速，就能有效降低動物路殺事件」，路殺改善設施偏屬不得已的事後補救方式，「不是為了讓你我可以安心在山區飆車用的」。

影片來源：「貓徑地圖王小明」授權，「貓徑地圖王小明」 、「台灣石虎保育協會」

影片提供：石毓智/陳美汀，影片經過放大和裁切掉座標敏感資訊處理。

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