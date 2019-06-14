台鐵6/19起調整列車時刻表 20.4萬實體時刻表供索取

2019-06-14 10:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵列車時刻表將於6月19日進行調整，總計有92班次會調動，當中有30班次與現行時刻表相差5分鐘以上；台鐵局表示，這次調整時刻表，主要目的是提升假日東部幹線尖峰運能、加強西線乘車便利性、改善列車準點率及有效運用乘務人力。為讓旅客能掌握最新時刻表資訊，除已可於網站查詢新版時刻表外，台鐵局也印製18.4萬份製冊本式時刻表、2萬張摺頁式時刻表，6月19日上午8點起，旅客可至台鐵局各大車站供免費索取。

台鐵局表示，6月19日時刻表調整後，每週六、日將各增開樹林－花蓮普悠瑪號一趟往返，可提升11％東部幹線尖峰時段運能。增開列車分別為週六206次，台北站上午7點開車、9點10分抵達花蓮；213次花蓮上午9點30分發車，11點42分抵達台北。週日226次中午12點30分台北開車，下午2點40分抵達花蓮，231次下午5點30分花蓮發車，晚間7點42分抵達台北。

西部幹線方面，主要是增加週日區間快車，紓緩假日班次擁擠情形，台鐵局表示，增開班次包含2015次新竹（中午12點24分開）－彰化（下午1點48分到）、2036次彰化（下午4點37分開）－南港（晚間7點26分到）、1045次南港（晚間9點20分開）－湖口（晚間10點26分到）。

台鐵局表示，這次時刻表微調也針對旅客反應經常性誤點班次進行調整，像是原本會進調車場折返再開車的就不進，並停辦原週日班表等。

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