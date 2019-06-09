台鐵謎樣「花蓮港站」 鐵路節CT273蒸汽火車停靠

2019-06-09 13:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵花蓮站今慶祝132週年鐵路節，安排「機關車女王─CT273」蒸汽火車，帶領旅客前往平時沒有載客的「花蓮港站」停靠，一早就吸引很多民眾前往花蓮港站附近的景觀橋等待一睹風采，停留2小時到下午1點30分出發，讓民眾有充足的時間漫遊花蓮港市集。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，蒸汽火車將載運旅客到早已不辦鐵路旅運的花蓮港站，一起遙想當年花蓮港驛盛況，今天才開賣的限量1000套鐵路節紀念套票，「前200套」者，即贈送乘車體驗券，1套1張，5日一早就有民眾陸續排隊，受歡迎程度出乎意料。

而難得有載客列車停靠的花蓮港站，今天一早就有很多鐵道迷、民眾在景觀橋上架好攝影機，準備捕捉有蒸汽女王之稱的CT273蒸汽火車風采，列車進站後先讓旅客下車，約20分鐘後，火車頭往港邊行駛，讓鐵道迷可捕捉港口搭配蒸氣火車風景，而去年因受到花蓮地方人士抗議的火車噴煙，今年在專案申請後照常噴煙，伴隨著蒸氣火車氣笛聲，讓現場民眾相當開心。

拿到蒸汽火車乘車券民眾今早10點53分搭乘有蒸汽女王之稱的CT273蒸汽火車於花蓮站出發，11點25分抵達花蓮港站下車，徒步漫走景觀橋或坐太魯閣客運接駁專車直達花蓮港親水遊憩區，享受熱鬧的鐵道市集；下午1點30分再搭乘原蒸汽火車返回花蓮站，約2點多抵達花蓮站。

台鐵花蓮港站在1939年就已經設立，是舊花東線的一站，當時早晚各一班車來回花蓮站，供通勤族使用，後來客運量減少才改專做貨運站的站房，不過台鐵訂票網站上仍有這個站名的顯示，因此被網友稱為：「訂不了的票的車站」。

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