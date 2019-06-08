「蒸氣女王」將開往「到不了的車站」...鐵道迷瘋狂

2019-06-08 08:25

［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵花蓮站明早慶祝132週年鐵路節，安排「機關車女王─CT273」蒸汽火車，帶領民眾前往「旅客列車」到不了的車站「花蓮港站」，預計上午8點半開賣的隨購買紀念套票送限量200張乘車體驗券，5日開始已有鐵道迷排隊，想要搭上蒸氣女王一窺神秘車站面紗，搶手程度也讓台鐵人員出乎意料！

花蓮站配合蒸汽火車開行路線，規劃明早8時30分在車站自由通廊發售「132週年鐵路節紀念套票」，內含花蓮至北埔、北埔至花蓮港站之去、回名片式車票共4張，每套售價200元，限量發行1000套；「前200套」者，即贈送乘車體驗券，一套一張。

拿到蒸汽火車乘車券後的民眾，將可在10時53分搭乘有蒸汽女王之稱的「CT273」蒸汽火車於花蓮站出發，11時25分抵達花蓮港站下車，徒步漫走景觀橋或坐太魯閣客運接駁專車直達花蓮港親水遊憩區，享受熱鬧的鐵道市集；下午13時30分再搭乘原蒸汽火車返回花蓮站，約14時01分抵達。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，蒸汽火車將載運民眾到早已不辦鐵路旅運的花蓮港站，一起遙想當年花蓮港驛盛況，明早才要開賣的限量1000套鐵路節紀念套票，5日開始就有民眾陸續排隊，受歡迎程度出乎意料。

若沒購買到乘車體驗券的民眾也別失望，花蓮縣政府今年結合花蓮港務分公司、花蓮市形象商圈發展協會，配合蒸汽火車開行活動，在花蓮港親水遊憩區舉辦「花蓮蒸棒‧鐵道市集」，提供限量400支蒸汽火車限定版珍藏冰棒供鐵道迷享用，也能近距離接觸高齡80歲的機關車女王。

花蓮縣府表示，現場將邀請各種特色餐飲胖卡餐車進駐，港區內的維納斯藝廊，還特別準備4萬多張珍貴老車票，要與鐵道迷共享「跟著車票去旅行」展覽及「當我們黏在一起」馬賽克拼貼，串連車廂、車站、車票3種主題，帶領民眾回顧火車老時光。

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