老師珍貴生態攝影作品 小六畢業生耗數月學策展、秀成果

2019-06-13 11:16

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南出生的花蓮縣新社國小主任王正雄，愛好攝影，去年跟隨達爾文腳步登上加拉巴哥斯群島拍攝生態、鳥類照片，今年他到台南大學附小舉辦「遇見達爾文」巡迴攝影展，全由畢業班學生策劃展出，學生透過策展將美學、文學、數學、自然、資訊等領域能力激發出來，讓老師相當驚豔！

王正雄表示，他在加拉巴哥斯群島歷經28天拍下許多珍貴照片，在台灣各地受邀展出，南大附小是其中一站。當初會踏上加拉巴哥斯群島觀察與記錄，主要是看了達爾文相關書籍，對於達爾文筆下的自然生態產生濃厚興趣，思考1個破除舊思維的新論點為何會在此地誕生？他想唯有親身經歷才能感動自己及滿足自己的好奇心。

為了這場攝影展，南大附小六年級師生幾個月前就展開系列策展任務，老師透過影片和書籍引導學生認識達爾文及演化論；學生以詩取代作品簡介，有的班級製作專題小書，有的透過平板導覽。六年丁班學生只花兩天就布好攝影展，從學生的觀點設計展覽介紹與參觀動線，發揮強大團隊合作力量，許多學生是主動積極爭取任務分配。

南大附小校長許誌庭表示，在做中學培養孩子們跨學科領域的能力，從思考、判讀、規劃到執行，一一展現南大附小自由、專注、認真學風下的學習成效。

六年級導師表示，學生花很多時間投入閱讀，對於達爾文與演化論有基本概念，當看到攝影作品時，觸發埋藏在心裡的種子，感動油然而生，透過攝影展將美學、文學、數學、自然與資訊等領域融入策展任務，看見孩子們的能力被激發出來相當驚豔，這些過程很花時間但相當珍貴，同時也引導學生銜接國中課程。

策展指導老師吳昭燕表示，學生會主動找老師討論問題及想辦法解決問題，真正學習到達爾文的勇氣，遇到困難與挑戰時要勇於嘗試，這正是孩子面對未來需要具備的能力。

學生王驄甯說，在攝影展中負責測量畫框間距離，這運用到數學所學的種樹公式，了解到學數學真有用處；學生蘇思諭表示，起初因沒爬過工作梯有點害怕，心裡只想完成任務，雖然梯子一直在晃，她告訴自己不要去想高度，專心把事做好，就克服心理恐懼。

學生賴蔓甯表示，調燈光時因為不知道燈泡會燙，用手去調燈照射角度被燙了一下，提醒自己調燈光時要小心；學生柯泯而說，調燈照射角度最難的是要找到畫作中心點，因為燈會燙，後來拿衛生紙當隔熱紙慢慢微調角度，總算完成任務。

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