苗縣國民黨團聲明「護石虎」 民進黨、時力議員齊聲砲轟

2019-06-12 18:06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議會國民黨團針對「苗栗縣石虎保育自治條例」草案遭退回，引發外界撻伐，發出澄清聲明，強調「一定要讓石虎在苗栗活下去」，但自治條例未臻完備，才會反對。對此，當初投下支持票的民進黨議員陳光軒、時代力量議員曾玟學異口同聲痛罵國民黨團「推卸責任」、「搞不清楚自身職權」。

陳光軒說，今年初縣府農業處就針對「苗栗縣石虎保育自治條例」草案辦理說明會，支持派的議員盡數出席，但國民黨議員多數皆未出席參與討論，而當時討論時縣府、保育團體、反對及支持派共同協商後，獲得以「獎勵取代懲罰」的共識，但如今國民黨團卻又發聲明稱法案只有獎勵、無罰則、不夠完備，根本自打嘴巴。

陳光軒強調，石虎主要棲地仍在苗栗，因此率先訂定自治條例保護瀕危石虎刻不容緩，也絕對具有代表性的象徵意義，但過去國民黨議員不積極參與討論，荒廢自身職權，如今才發此聲明根本是在卸責。

曾玟學則砲轟，國民黨團一味反對，卻不提出版本，審查時也不願逐條審議直到完備，甚至趕出記者，在議場內也不斷以「鄉親反彈」為由，不願意好好討論說明，如今才發聲明為自己當時投下反對票的行為漂白，非常不付責任。

曾玟學更直指，國民黨的聲明硬扯九名支持派議員「認為此次縣府提出的法令不夠健全」，企圖以此為聲明背書，行徑非常不負責任，曾強調，當初投下支持票就代表認同此版本，但國民黨卻邏輯錯亂企圖拿支持議員背書，荒謬透頂。

至於國民黨團揚言對網友提告，陳光軒認為，政治人物對社會輿論及公評應有更大包容性，對外界誤解盡力釋疑；曾玟學說，網友當然也須為言行負責，國民黨有提告自由，但握有權力的代議士對人民採取法律行動，並不恰當，且當時國民黨投反對票的行為被網友解讀「不願保護石虎」，也是剛好而已。

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