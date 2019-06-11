孫翠鳳當綠葉！明華園《龍城爭霸》 壓軸場29日花蓮演出

2019-06-11 20:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕明華園戲劇總團29日將到花蓮參加「太平洋左岸藝術季」，由小生孫翠鳳主演明華園創團90週年之青春代表作《龍城爭霸》。孫翠鳳與女兒陳昭婷、陳昭賢及明華園總團長陳勝福等人今天到花蓮宣傳，還當場演出一段以饗戲迷！孫翠鳳說，90週年大戲給年輕人更多表演舞台，「自己當綠葉都甘之如飴」，歡迎大家來感受傳統藝術饗宴。

明華園今年慶祝創團90年，新作《龍城爭霸》是2014年推出的《么嘍正傳》的完結篇，由當家小生孫翠鳳等資深台柱，與孫翠鳳二女陳昭賢、長女陳昭婷，以及李郁真、陳子豪等新生代青年成員同台尬戲。

花蓮縣文化局主辦太平洋左岸藝術季今天邀請明華園戲劇總團到花蓮，劇團台柱孫翠鳳率明華園總團青年軍到花蓮演出新劇中的一小段，身段演出相當精彩。

孫翠鳳說，明華園90年希望做更多更好的戲，一年內連出3齣新戲，首齣《龍城爭霸》巡演上月起跑，歷經高雄衛武營歌劇院、台中國家歌劇院等演出後，最後壓軸將在本月29日下午2點半，在花蓮縣文化局演藝廳售票演出。她說，每次到花蓮演出有如「回娘家」心情，因此每一次都是演出新戲，才能表達誠意。

孫翠鳳說，整齣戲內容曲折離奇，女兒陳昭賢飾演的虎潭寨小么嘍「蔡賽」是主角，自己演出的龍城主是劇中唯一反派，雙方要爭奪龍城霸主。孫翠鳳笑說，台上演出時女兒會不經意「把她當成媽媽看」，這時她會一個眼神不客氣殺過去，女兒會突然記起「我們是敵人」，還會比我兇！孫翠鳳說，「整齣戲只有自己是壞人」，她當綠葉甘之如飴，就是希望給年輕人更寬廣的舞台。

孫翠鳳說，製作人陳勝福、導演陳勝國都熱愛電影藝術，以蒙太奇手法結合傳統戲劇演出，比如男女主角在台前恩愛時，同一個舞台已刀光劍影，象徵龍城已陷入殺戮，「傳統戲劇這樣的演出，只有明華園才看得到」，好戲值得大家一看再看。

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