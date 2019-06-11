放下3C產品！愛心企業贈球千顆 要讓埔里學子來運動

2019-06-11 13:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣偏鄉教育資源不足，體育器材也亟需增補或汰舊換新，專營體育用品外銷的愛心業者曾國均等人，特別捐贈埔里鎮22所公、私立高中、國中及國小體育課所需的籃球、足球、排球總計1000顆，以及周邊充氣、球架等器材，鼓勵學子放下手中的3C產品，走向戶外愛上運動，享受揮灑汗水的樂趣。

南投縣多數國中、小學的運動場地已經老舊破損，目前積極由教育部補助經費進行改善，台灣車輛董事長蔡煌瑯、立委蔡培慧等人也尋求民間企業共襄盛舉，包括專營體育用品外銷歐美各地的奇郁公司，以及越南經營有成的ForceTech公司，特別捐贈埔里鎮內22所學校千顆的體育用球，包括籃球、排球、足球。

埔里公所今舉行「FUN送健康‧希望‧愛」贈球記者會，由溪南國小演出107學年度全國舞蹈比賽獲獎的「就是愛玩－FUN運動」揭開序幕，將球類、游泳、水上芭蕾等多項運動融入舞蹈，由埔里國小30位學童以傳球方式代表受贈，象徵運動傳遞給人幸福的力量，也讓本身熱愛運動的奇郁公司董事長曾國均十分讚賞，認為創意十足。

曾國均表示，十分感謝中學時期的師長積極鼓勵學生運動，也培養他運動健身的好習慣，他更將興趣與工作結合，投入體育用品外銷30餘年，有感於偏鄉學校的教育資源不足，這次捐贈總計1000顆的體育用球、充氣及球架設備，盼能盡綿薄之力，也希望拋磚引玉，讓偏鄉學校獲得更多資源挹注，未來也會視鎮內學校重點發展體育項目，個別提供相關協助。

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