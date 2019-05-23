捐贈上千萬嘉惠美濃後生人 黃永南遺愛人間

2019-05-23 18:55

〔記者蘇福男／高雄報導〕出身高雄美濃企業家黃永南白手起家，從警界退休後，經商有成，知恩圖報，以母親之名成立「黃鄭四妹基金」，以家族力量資助美濃地區清寒弱勢學子，今年初黃得知罹患胰臟癌末期，交代子女捐款1000萬元成立「黃永南信託基金」，贊助往後30年的獎助學金、客家文化教育扎根工作，黃永南日前病逝，明天（24日）將舉行告別式，令美濃鄉親十分不捨。

美濃博士學人協會秘書長古錦松表示，黃永南1936年生於美濃廣興里，幼年即喪父，母親黃鄭四妹以販售布料維持家計，將8個兒女拉拔長大，黃永南在警界服務30多年退休，曾任高雄市警局督察室訓練科總教官，本身為擁有武術柔道五段的柔道高手。

黃永南夫婦育有5名子女，由於兩人省吃儉用，將剩餘錢財轉投資，歷經數十年的理財有道，累積不少資產，黃永南深知清寒弱勢學子求學不易，為感念母恩，他以母親之名成立「黃鄭四妹基金」，希望以家族力量資助清寒、救急及有助於學習而設立的獎助學金及捐助事項，回饋美濃故鄉。

古錦松說，從2011年開始，黃永南開始捐助美濃地區各國中小獎學金及捐贈各校圖書館書籍，充實各校圖書館藏50萬元；挹助美濃國中小清寒學子制服費及課輔費30萬元；黃鄭四妹獎學金每年獎助20萬元，至今計160萬元；並連續8年贊助美濃博學會辦理「鄉土情懷-現場作文比賽」，計160萬元，及美濃子弟閱讀菁英戶外參觀學習之旅相關費用。

今年年初黃永南得知罹患胰臟癌末期，即交代子女捐款1000萬元成立「黃永南信託基金」，贊助往後30年的獎助學金、客家文化教育扎根工作，美濃博學會理事長劉明宗說，信託基金簽署當天，黃特地向醫院請假，強忍著病痛趕回美濃完成信託手續，黃生前關愛美濃子弟，臨終前仍念念不忘對家鄉的關懷，愛鄉精神令人銘感五內。

劉明宗說，黃永南年少時克服先天的弱勢和耳疾，在警界出人頭地，退休後仍每天勤奮閱讀不輟，舉凡商業經濟、散文小說均有涉獵，學識淵博，難能可貴的是，黃永南經商有成後，平日生活簡單、奉己甚儉，不曾配戴過名貴手錶、金飾，也不曾開過名車，卻十分善待周遭經濟弱勢的朋友，不僅主動為家境不好的幫傭繳交新房子頭期款數十萬元，言明不用歸還；臨終前也送數十萬元給大樓清掃勤奮的清潔婦，明智理性又仁善憐憫的菩薩心腸，讓劉明宗震撼、感動不已。

黃永南日前病逝，明天（24日）上午9點將在高雄九龍禮儀館九和廳舉行公祭，中央客委會主委李永得將親自致贈褒揚令。

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