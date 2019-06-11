06/11 各報重點新聞一覽

自由時報
爛警曠職搞失蹤 竟是走私安毒躲起來
台東縣警局二線二星警務員李哲銘上月十日曠職失聯，警方主動查出，李哲銘失聯的前一天，蘭嶼海域查獲一艘海釣船走私安非他命八百九十九公斤，船主供出受李哲銘之託運毒，李見事跡敗露而畏罪潛逃。警方昨在屏東恆春民宅逮到逃了一個月的李哲銘，檢警懷疑他積欠數千萬元債務，被跨國運毒集團吸收。
港府拒撤送中條例 民陣發起罷工罷市
103萬香港民眾9日以走上街頭表達反對港府修訂「逃犯條例」的堅定立場，儘管震撼國際，卻難以撼動香港特首林鄭月娥推動該案的決心。在遊行於晚間10時結束後，由於港府發表聲明強調仍將按照原訂時程，12日在立法會恢復該案審議。
國道不平靜…阿羅哈翻車 國光撞拖車 3死22傷
國道一號南下二○六公里彰化戰備道昨晚十點發生重大車禍，一輛由台北開往高雄的阿羅哈客運行經該路段時，突然失控衝出邊坡直墜平面道路，車體嚴重扭曲變形，車上包括司機在內共有十六人，消防人員將受困車內的十多人陸續救出，但有兩名男性乘客傷重不治，另有兩人重傷、十二人輕傷。事故發生原因待釐清。
蘋果日報
浴血 反送中惡法 港人動員「明天包圍立法會」民陣怒批 挑釁港人的決心
香港政府強推《逃犯條例》修訂引發港人不滿，103萬人前天走上街頭抗議，遊行結束後有部分市民包圍立法會，與警察發生流血衝突，港警出動「速龍小組」對示威者逐一搜身，於清晨6時完成清場，最後有19人遭警方逮捕。
陸媒隻字不提香港大遊行 中國官方胡扯「外部勢力干預」
香港103萬人上街「反送中」遊行，引起全球關注，不過中國主要媒體從前天到昨晨隻字未提。中國外交部昨稍晚強硬回應，稱會繼續修法，堅決反對外部勢力干預香港事務，同時駁斥遊行人數超過百萬，強辯「哪個數字多就代表民意，無說服力」。
聯合報
藍初選公約擺不平…郭說不簽 今會見吳 韓有定見
國民黨總統初選起跑，參選人對初選辦法仍有疑慮。黨中央今天邀集五位參選人或代表座談，盼簽署公約承諾絕不惡意攻訐、如未獲提名絕不違紀參選。不過，鴻海董事長郭台銘昨天呼籲所有參選人不要盲目簽署。
林鄭月娥強勢續修逃犯條例 港人612罷工罷課罷市
香港反對修訂逃犯條例的百萬人大遊行後，一度爆發警民衝突，警方清場，十九人被捕。香港特首林鄭月娥揚言繼續推動修例，將在六月十二日立法會二讀條例草案，此舉引發多個團體和個人發動罷工、罷課和罷市行動。
中國時報
5000億開發利益 掌控土開人事！前朝突襲卡韓
攸關高雄發大財、掌握5000億元開發利益的高雄港區土地開發公司，菊系人馬在董事會前夕突登記增加1席勞工董事，企圖在10日董事會闖關，取得董事會席次優勢，掌控公司，高市府察覺有異後，昨撤銷該席勞工董事登記，但前朝人馬伸手掌控土開人事，也引來卡韓不擇手段的質疑。
政策支票滿天飛！10大社福津貼 明年元旦漲4.15％
大選年，政策支票滿天飛！行政院初步匡列明（109）年度中央政府總預算案額度，在陸美貿易戰升溫、全球經濟不確定前提下，明年將採擴張型財政政策，較今年度總預算案的2兆200億元成長，全力拚經濟。明年元月起老農津貼、國民年金等10大社福津貼將依物價漲幅調高4.15％，增加預算67億元，至少240萬人受惠。
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從上月十日就神秘失蹤的台東二線二星警官李哲銘，昨在屏東恆春被檢警尋獲；李員疑利用職務之便，協助毒梟從蘭嶼出海運毒來台。（記者陳賢義翻攝）
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逾百萬香港民眾9日走上街頭「反送中」，儘管遊行於當晚10時結束，但數百名學生和民眾因對港府的回應不滿，在立法會大樓外留守，與警方隔著金屬柵欄對峙。（法新社）
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昨天晚間在國一彰化戰備道有一輛阿羅哈客運衝出邊坡直墜平面道路，造成兩名乘客傷重死亡，另有十四人輕重傷。（記者湯世名翻攝）
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交大團隊以ＡＩ技術判讀影像，透過一般市售攝影機、手機鏡頭拍攝人臉，就能分析出心跳、血壓等人體健康數據。（記者簡惠茹攝）