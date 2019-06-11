06/11 各報重點新聞一覽

2019-06-11 06:37

自由時報

爛警曠職搞失蹤 竟是走私安毒躲起來

台東縣警局二線二星警務員李哲銘上月十日曠職失聯，警方主動查出，李哲銘失聯的前一天，蘭嶼海域查獲一艘海釣船走私安非他命八百九十九公斤，船主供出受李哲銘之託運毒，李見事跡敗露而畏罪潛逃。警方昨在屏東恆春民宅逮到逃了一個月的李哲銘，檢警懷疑他積欠數千萬元債務，被跨國運毒集團吸收。

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港府拒撤送中條例 民陣發起罷工罷市

103萬香港民眾9日以走上街頭表達反對港府修訂「逃犯條例」的堅定立場，儘管震撼國際，卻難以撼動香港特首林鄭月娥推動該案的決心。在遊行於晚間10時結束後，由於港府發表聲明強調仍將按照原訂時程，12日在立法會恢復該案審議。

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國道不平靜…阿羅哈翻車 國光撞拖車 3死22傷

國道一號南下二○六公里彰化戰備道昨晚十點發生重大車禍，一輛由台北開往高雄的阿羅哈客運行經該路段時，突然失控衝出邊坡直墜平面道路，車體嚴重扭曲變形，車上包括司機在內共有十六人，消防人員將受困車內的十多人陸續救出，但有兩名男性乘客傷重不治，另有兩人重傷、十二人輕傷。事故發生原因待釐清。

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蘋果日報

浴血 反送中惡法 港人動員「明天包圍立法會」民陣怒批 挑釁港人的決心

香港政府強推《逃犯條例》修訂引發港人不滿，103萬人前天走上街頭抗議，遊行結束後有部分市民包圍立法會，與警察發生流血衝突，港警出動「速龍小組」對示威者逐一搜身，於清晨6時完成清場，最後有19人遭警方逮捕。

陸媒隻字不提香港大遊行 中國官方胡扯「外部勢力干預」

香港103萬人上街「反送中」遊行，引起全球關注，不過中國主要媒體從前天到昨晨隻字未提。中國外交部昨稍晚強硬回應，稱會繼續修法，堅決反對外部勢力干預香港事務，同時駁斥遊行人數超過百萬，強辯「哪個數字多就代表民意，無說服力」。

聯合報

藍初選公約擺不平…郭說不簽 今會見吳 韓有定見

國民黨總統初選起跑，參選人對初選辦法仍有疑慮。黨中央今天邀集五位參選人或代表座談，盼簽署公約承諾絕不惡意攻訐、如未獲提名絕不違紀參選。不過，鴻海董事長郭台銘昨天呼籲所有參選人不要盲目簽署。

林鄭月娥強勢續修逃犯條例 港人612罷工罷課罷市

香港反對修訂逃犯條例的百萬人大遊行後，一度爆發警民衝突，警方清場，十九人被捕。香港特首林鄭月娥揚言繼續推動修例，將在六月十二日立法會二讀條例草案，此舉引發多個團體和個人發動罷工、罷課和罷市行動。

中國時報

5000億開發利益 掌控土開人事！前朝突襲卡韓

攸關高雄發大財、掌握5000億元開發利益的高雄港區土地開發公司，菊系人馬在董事會前夕突登記增加1席勞工董事，企圖在10日董事會闖關，取得董事會席次優勢，掌控公司，高市府察覺有異後，昨撤銷該席勞工董事登記，但前朝人馬伸手掌控土開人事，也引來卡韓不擇手段的質疑。

政策支票滿天飛！10大社福津貼 明年元旦漲4.15％

大選年，政策支票滿天飛！行政院初步匡列明（109）年度中央政府總預算案額度，在陸美貿易戰升溫、全球經濟不確定前提下，明年將採擴張型財政政策，較今年度總預算案的2兆200億元成長，全力拚經濟。明年元月起老農津貼、國民年金等10大社福津貼將依物價漲幅調高4.15％，增加預算67億元，至少240萬人受惠。

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