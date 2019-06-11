國道不平靜…阿羅哈翻車 國光撞拖車 3死22傷

2019-06-11

彰化／阿羅哈衝出邊坡 釀2死14傷

〔記者湯世名、魏瑾筠、蕭玗欣／綜合報導〕國道一號南下二○六公里彰化戰備道昨晚十點發生重大車禍，一輛由台北開往高雄的阿羅哈客運行經該路段時，突然失控衝出邊坡直墜平面道路，車體嚴重扭曲變形，車上包括司機在內共有十六人，消防人員將受困車內的十多人陸續救出，但有兩名男性乘客傷重不治，另有兩人重傷、十二人輕傷。事故發生原因待釐清。

駕駛阿羅哈客運的三十三歲郭姓司機表示，當時是為了要閃避前方路面掉落物，導致車輛失控翻覆。不過也有乘客指稱疑似司機恍神釀禍；乘客餘悸猶存說，當時正在車上睡覺，沒想到突然一陣天旋地轉，嚇死人了。

阿羅哈總經理官明穎表示，這台車是二○一二年出廠，車齡並不高，且因端午連續假期剛過，車輛三天內才做完例行性檢查，車況沒有問題。至於駕駛員駕車才六、七個小時不到，沒有連班，工時符合標準，也沒有過勞情況，目前公司已派員到現場了解駕駛員是否為閃避什麼東西才發生意外，同時也調監視器了解情況。皆有依規定為乘客保險，目前已派員在現場了解狀況並處理乘客送醫。

桃園／國光司機受困不治 另8人傷

國道不平靜，昨天下午兩點多，國一桃園路段南下五十一．四公里處，也發生國光客運、大貨車及拖車等三車追撞車禍，國光客運車頭插入拖車後方，造成國光客運五十歲李姓司機當場受困，送醫急救不治，其餘八人輕傷。

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