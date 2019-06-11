國道不平靜…阿羅哈翻車 國光撞拖車 3死22傷

彰化／阿羅哈衝出邊坡 釀2死14傷
〔記者湯世名、魏瑾筠、蕭玗欣／綜合報導〕國道一號南下二○六公里彰化戰備道昨晚十點發生重大車禍，一輛由台北開往高雄的阿羅哈客運行經該路段時，突然失控衝出邊坡直墜平面道路，車體嚴重扭曲變形，車上包括司機在內共有十六人，消防人員將受困車內的十多人陸續救出，但有兩名男性乘客傷重不治，另有兩人重傷、十二人輕傷。事故發生原因待釐清。
駕駛阿羅哈客運的三十三歲郭姓司機表示，當時是為了要閃避前方路面掉落物，導致車輛失控翻覆。不過也有乘客指稱疑似司機恍神釀禍；乘客餘悸猶存說，當時正在車上睡覺，沒想到突然一陣天旋地轉，嚇死人了。
阿羅哈總經理官明穎表示，這台車是二○一二年出廠，車齡並不高，且因端午連續假期剛過，車輛三天內才做完例行性檢查，車況沒有問題。至於駕駛員駕車才六、七個小時不到，沒有連班，工時符合標準，也沒有過勞情況，目前公司已派員到現場了解駕駛員是否為閃避什麼東西才發生意外，同時也調監視器了解情況。皆有依規定為乘客保險，目前已派員在現場了解狀況並處理乘客送醫。
桃園／國光司機受困不治 另8人傷
國道不平靜，昨天下午兩點多，國一桃園路段南下五十一．四公里處，也發生國光客運、大貨車及拖車等三車追撞車禍，國光客運車頭插入拖車後方，造成國光客運五十歲李姓司機當場受困，送醫急救不治，其餘八人輕傷。
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一輛國光客運昨天下午在國一南下桃園路段追撞拖車，客運司機送醫不治。（記者魏瑾筠翻攝）
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昨天晚間在國一彰化戰備道有一輛阿羅哈客運衝出邊坡直墜平面道路，造成兩名乘客傷重死亡，另有十四人輕重傷。（記者湯世名翻攝）