國中會考》彰縣7滿分 作文拿滿分訣竅…

2019-06-10 20:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年國中教育會考成績今天揭曉，彰化縣共7人5科都A++且作文6級分，摘下滿分、成了「狀元」，他們當中5人唸私校、2人唸公立，作文題目「青銀共居，好家哉？」學生們分享作文能拿下滿級分關鍵在於寫作架構不能流於俗套，文字要能感動人，生活觀察要細膩。

今年教育會考寫作測驗題目「青銀共居，好家哉？」拿到滿級分6級分的學生全國共1307人，創歷史新低，題目首度出現「沒有題目」的形式，以「議題式」取代「命題式」，延續去年「我們的世代」呈現。

彰化縣7位狀元各來自私立精誠中學、縣立彰安國中和陽明國中，彰安國中考生黃柏學讀書態度今日事今日畢，絕不把問題留到明天，他愛看偵探小說和寫書法。

黃柏學說，他的作文先從家裡3代同堂和阿公的互動破題，再寫到和沒有血緣關係的長者如何溝通問題，強調由於世代不同，價值觀也會不同，不要想否定長者的看法，就不會產生代溝。

精誠中學5科滿分且作文滿級分共5人，胡碩傑、戚瑞豐、蔡易林、楊子萱、江品萱，該校5科都拿到滿分共有11人。

江品萱分享寫作訣竅說，看到題目先靜下心來，認真審視題目給予的提示，再開始下筆著手，抓到關鍵字之後一定要小心不要踩到陷阱，比如這次「青銀共居」著重的主題是「與沒有血緣關係的長者同住一個屋簷下」，如果寫的是「祖孫情」就不是非常恰當。

楊子萱說，以譬喻法開頭，把整個社會比喻成一把古箏，粗絃是老者、細絃是年輕人，各自發出不同的音色，才能奏出美妙的樂音，缺一不可，接下來再運用想像力模擬祖孫相處的畫面，進一步推展到年輕族群與老人相處的關係。

胡碩傑說，寫作時偶爾也可以嘗試把常用成語重新轉化、重新排列文字，也就是所謂的「化用成語」，雖然比單純的使用成語要來得困難，但若是運用成功，便有了加分的效果，也可以在文章中活用譬喻法以及轉化法融入一些較為抽象的概念，避免文章過於枯燥、僵化。

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