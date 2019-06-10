國中會考弱視生彭士瑋5A10+作文6級分

2019-06-10 17:06

［記者洪美秀／新竹報導］今年度國中會考成績出爐，新竹市三民國中弱視生彭士瑋考出「5A10+、作文6級分」的狀元成績，因天生弱視，上課須用擴視機放大黑板的字，但他卻比別人多花時間念書、寫字，演算，不僅寫得一手好文章，是文藝獎的常勝軍，更克服天生的不便，化障礙為助力，希望進第一志願實驗中學，繼續學習。

天生弱視的彭士瑋進入國中後，雖然上課都需要擴視機來了解老師在黑板上講解的內容，但他卻非常專注，律己甚嚴，尤其課堂或小考碰到不懂的地方，下課總是第一個衝到講台前詢問老師，釐清觀念，國中三年不曾補習，而是靠著平常的努力累積實力，如今拿到「狀元級」的滿分佳績，他的努力與勤奮將成為其他學生的典範。

雖因視力不佳，彭士瑋的內心情感卻很澎湃，寫得一手好文章，不僅是三民國中校內文藝獎的常客，更曾獲科技部全國中徵文比賽第一名的佳績，果然此次會考也拿到作文六級分的好成績，今年畢業也獲市長獎榮譽。

培英國中棒球隊允文允武成績突出

此外，新竹市培英國中也有三名學生曾是棒球隊員，都拿到5A10+到8+的好成績，可說是允文允武的最佳代表，其中卓建均拿到5A8+、李昀崢5A9+、張晏齊5A10+，都曾在國小或國中打棒球，他們說，念書就像打球般，在球場也會遇到壓力和阻力，但棒球運動的訓練，讓他們面對失敗或挫折時會努力檢討，對他們在課業上的表現有幫助。

張晏齊說，學校會舉辦十八尖山越野賽跑，每次的跑山耐力訓練，都是自我挑戰的機會，每次的訓練讓他可以訓練毅力與意志力，良好的體能讓他讀書時可以更加堅持，並且更有效率。

而張晏齊也分享說，他準備會考時一開始並不順利，五次模擬測驗中有三次4A1B，剛開始還自己認為只是失誤，並不放心上；直到最後一次仍然無法達成5A，便下定決心要檢討，一定要把不會的弄清楚，如今考出5A10+的佳績，就是從失敗中檢討而進步的寫照。

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