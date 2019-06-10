會考飆「大滿貫」 還賺百萬獎學金

2019-06-10 19:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕真是超級雙喜臨門！台中市明德高中國中部學生楊秉叡不但會考成大黑馬，飆出5科A++及作文6級分「大滿貫」佳績，是該校國中部成立以來首位大滿貫學生；更因選擇直升，賺到百萬入學獎學金，也是明德高中入學獎學金設立20年來，領到百萬獎學金的第一人。

楊秉叡3年前入學的成績在100餘名新生中約在中間值，國一初入學時成績也是中段生，有時甚至會掉到中後段，升上國二才開始體會理解比死記課本知識有用，重新調整讀書心態，成績緩緩進步到全班前10強，穩紮穩打升上國三後，成績再推進到前5大。

會考前學校辦理6次模擬考，楊秉叡從未考過「大滿貫」佳績，尤其自然科總卡住成績表現，他想盡辦法突破自然科盲點，好不容易漸有起色，考前竟換成原本拿手的國文屢屢出錯，又花掉1個月時間調整。

雖然從未考出「大滿貫」實力，但他暗自在心中設定「人生一定要做一件值得驕傲的事」的目標，立志挑戰大滿貫，利用整理「錯誤筆記」的複習法，加強發掘弱點，他自己體會出因國中3年的學習範圍廣，考前若全部課本重新溫習，花太多時間且CP值不高，選讀自己整理的錯誤筆記，精讀不熟的部份。

此外，睡前只會複習文科，因為睡前記的可以記得久，不做數理的計算題，以免愈寫愈HIGH，停不下來，導致太亢奮影響睡眠，每晚準時10點半前睡覺，讓作息正常。他展現史上最佳實力，考出前所未有的佳績，因為喜歡學校的學習氛圍，加上看到高中部有多元學習活動，決定直升高中部。

明德高中校長林衍陞指出，學校高中部為吸引優秀學生入學，設有會考大滿貫生入學的百萬獎學金，但獎學金設立20年來從未發出過，今年學校不但國中部出現第一個會考大滿貫生，還留下直升高中部，讓學校振奮，今年終於可以發出百萬獎學金，「是很甜蜜的負擔」。

陳秉叡說，今日查到成績竟是大滿貫後，有「鬆一口氣」感覺，獎學金他會存起來，當未來的求學基金，未來盼自己能成為建築師，為不同族群的人設計不同的住宅。

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