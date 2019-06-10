彰化女狀元在偏鄉 10年3校長扭轉學校命運

2019-06-10 15:20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕108年國中會考成績公佈，芳苑鄉芳苑國中學生莊采蒨獲得5A++的優異成績，今年該校有機會考取彰中、彰女的學生約有10人，別小看這種成績，問問當地人，他們以前絕對無法想像「偏鄉國中」有這種實力，當年學生外流嚴重，全校學生人數僅100多人，但經歷吳麗月、謝國士、黃天助等三位校長10年的努力，終於扭轉命運，現在不僅學生不再外流，人數增加至215人，更可貴的是不補習就能考上心目中理想的學校。

10年前，吳麗月剛接任校長時，該校單親及隔代教養的學生竟占全校48％，長輩對於子女教育並不熱中，學區內只要有想要升學的都往二林鎮、竹塘鄉送。吳麗月強烈感受「教育的城鄉差距」，她用技藝班、舞龍隊、田徑隊拉住學生的學習熱誠，而針對有意升學的學生，則成立「火力加強班」，在全校老師將士用命下，9年前誕生一位「狀元」，他考上彰中，創下該校歷年最佳成績。

不久吳麗月轉任彰德國中校長，家長原以為「升學的火種」即將熄滅，沒想到接任的謝國士校長也非「省油的燈」。

他建立「學習護照」、「閱讀護照」制度，其次重點課程依學生程度分A、B、C三級，大家互相拉抬，而校園內不管廁所、柱子、迴廊都貼滿「學習單」，校方建立題庫，無時無刻提醒學生考試該注意題型。

謝國士接任後，每年考取彰中、彰女的人數都維持在4人左右，最難得的是他們幾乎都沒補習。

黃天助校長兩年前接手，今年光是5A以上的學生就有5人，有機會上彰中、彰女的可望破10人，他說，兩位前校長已打下基礎，他只是把既有的資源做最好的發揮，他發現，芳中學校雖小，但教職員個個身經百戰，學校能有如此成績，是團隊作戰，校長只是「調兵遣將」，他要感謝所有同仁的配合。

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