國中教育會考成績出爐 苗栗誕生4狀元

2019-06-10 15:18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕108學年度國中教育會考放榜，苗栗縣共誕生4名5A++、作文6級分的「狀元」，分別為縣立明仁國中的余依芸、羅昱昇及私立君毅中學國中部的許以琳、吳思昀，此外，全縣共有259人拿下5A以上佳績，較去年成長12%，縣府也將頒發給優秀學子激勵獎金，期勉再接再厲。

苗栗縣政府教育處指出，今年原預計總成績會更好，但因國文作文為開放式引導題型，難倒許多考生，在作文項目上失利，否則拿下榜首成績的人數可望更多。教育處也提醒，考生務必留意竹苗區免試入學網路選填志願開放期限及報名日期。

整體成績而言，照南國中學生表現優異，成績5A以上人數達53人，冠居全縣，此外，造橋國中今年畢業生雖僅1班31人，但學生黃君揚仍爭氣拿下5A9+、作文5級分的佳績；而烏眉國中學生張雅綺考出5A7+成績，創下校史紀錄。大倫、公館、通霄、頭份、竹南、新港、維真等國中及建台中學成績也較去年度進步。

拿下榜首的君毅中學學生許以琳表示，自己以自身經驗加以發揮，再加上平常閱讀及學校安排的多元寫作課程，使得她得以拿下作文高分；而校方也各頒發20萬獎學金給兩位女狀元，校長林慶旺也說，君毅中學連4年誕生7位榜首，實屬不易，證明校方教學策略成功。

明仁國中校長李萬源說，余依芸擅長以文字表達情感，過去參加語文競賽獲獎無數，她分享讀書方法是上課認真聽講，回家馬上複習，未來將朝法律發展；美術班的羅昱昇學術雙修，懂事的他在父母親開設餐廳幫忙，善於利用時間，未來希望朝數學領域發展。

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