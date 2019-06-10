花蓮古箏正妹5A++ 她透露「沒有智慧手機、考前斷網2個月」

2019-06-10 14:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年國中教育會考成績公佈，包括花崗國中、自強國中共有3名考生獲得5科A++滿分，其中來自花崗國中的古箏少女張芷瑄外型氣質亮麗。張芷瑄說，自己個性容易緊張，都靠讀小說、運動紓解壓力，也喜歡彈古箏，她說，她沒有智慧型手機，考前為了專心衝刺，電腦也「斷網」2個月，考出佳績很開心，也許願「將來想當精神科醫師」。

張芷瑄說，國三幾次模擬考因為緊張導致失誤，為了會考不要出狀況，考前不斷提醒自己壓力別太大，暫時「解脫」的方式都靠閱讀小說，最喜歡看奇幻、愛情類，還接觸到「媽媽那個年代的瓊瑤小說」，張芷瑄說，瓊瑤那個年代的作品有時代背景，用詞跟現代不一樣「感覺比較艱深」，多讀課外書她覺得對考題的閱讀跟理解很有幫助，「可能別人沒看懂，我已經懂了開始作答」。

張芷瑄說，爸媽很尊重她，讓她自己規劃運用時間，雖爸媽沒禁止，但她沒有辦智慧型手機，也對電腦遊戲也沒特別興趣，考前整整2個月都斷網，而平常只會用電腦查資料，所以不太覺得有「網路戒斷」。她說，自己唸書沒什麼訣竅，就是每天複習所學內容，未來則想當精神科醫師。

花崗國中另一位5科A++滿分的陳諺頡，考到滿分的代價也是考前斷網，平常父母也限制他，每個星期只有週六、週日2天各1小時可以玩手遊。他說，自己特別關注天文、物理領域，包括前一陣子「人類首次拍到黑洞」的新聞，平常最愛看自然科學類期刊，他覺得像地球一樣大的望遠鏡能拍到黑洞，「真的太強大了」。

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