會考成績單寄發 專家預測：建、北門檻至少34分

2019-06-10 14:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕攸關21萬考生升學權益的108年國中教育會考，成績單今天寄發，上午8時已開放網路查詢，考生可依此報名各就學區的免試入學。專家分析，今年拿到A的比例增加，但受少子女化浪潮衝擊，即使部分學校減招，台北市建中、北一女的錄取門檻，連同作文至少要34分；在公立高職部分，大概10分就有機會錄取。

康橋國際學校課程總監卓意翔表示，今年拿到A的比例增加，但因為少子化，本來分數應該要往下掉，但因前五志願的招生名額跟去年相比，下降了5.5%，而少子化的幅度是6.6%，兩個效應相互抵銷，在高分群這端，各學校的錄取率差異不大。

去年建中、北一女的最低門檻為33.8分，卓意翔推測，建北今年的錄取門檻至少34分，甚至還有可能提高。

師大附中門檻為男生33分、女生33.6分，中山女中、成功高中約31.6分，松山高中約30.6分，市立大同高中29.8分、政大附中約29.6分。

指標型的社區高中，例如板中、立山、中崙、政大附中、市立大同的錄取門檻，落在28分到30分之間。

其他如交通比較便捷、位在都會區、傳統的名校，像是大直、成淵、海山、和平、內湖、中正、景美等校，則約23分到28分可望錄取；其他北市的公立學校，大概18分到22分之間，交通越偏遠的分數越低。

公立高職部分，大安高工熱門科系如資訊、電機的錄取門檻為26分，冷門科系則約20分，其他公立高職就是「10分保衛戰」。

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