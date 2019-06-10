國中會考》今年5A較去年少553人 5C則歷年最低

2019-06-10 11:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年國中教育會考今寄發成績單，並公布相關統計數據，台師大心測中心發現，今年拿5A（精熟）的人數為1萬7066人，但其中寫作測驗拿6級分者僅713人比去年少；而全國考生得5C（待加強）則有1萬4190人占比6.71％，則創歷年最低。

台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭表示，會考主要的功能是「學力監控」，因此把考試分數粗略化，試卷得分後採A（精熟）、B（基礎）、C（待加強）評量學生能力等級，如今年考生在整份試卷的答對率約82％到90％，即可達精熟門檻，而寫作測驗則獨立成0到6級分評比。

據今年統計，5科（國文、英語、數學、自然、社會）拿5個A的考生有1萬7066人，占比8.07％，較去年少553人，其中寫作測驗拿6級分者僅713人，也較去年少414人。

而在5C人數上，今年有1萬4190人，占比6.71％，較去年少1231人，其中寫作測驗拿3級分以下的有9074人，較去年少704人。

曾芬蘭表示，據歷年統計，從103到108年的各科得A人數百分比上，呈現穩定成長趨勢，其中英語、數學的增加幅度超過5％；而在各科得C的百分比則逐年向下，數學、社會、自然的降幅也約5％到6％，認為會考可鼓勵國中教學現場的教育。

看整體考生與各科的表現，今年表現最差仍是英語，有30.2％的考生拿C（待加強），其次是數學27.35％得C，得C最少的是社會僅14.15％，其次是國文15.46％，自然科待加強則有20.14％。

若看今年拿A表現的人數百分比上，國文有19.87％、英語有22.89％、數學有21.88％、社會有19.08％、自然有16.78％。

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