國中會考「青銀共居」 公民老師周威同：出題值得喝采

2019-05-21 22:21

〔記者林曉雲／台北報導〕今年國中教育會考主題是青銀共居，公民教師行動聯盟發起人、國立台東女中公民與社會科教師周威同肯定今年命題創新，又結合社會議題與跨領域思考，讓學生反思並發揮政策想像力，值得喝采。

108年教育會考引導式寫作題目「青銀共居，好家哉？」引發高度關注，題目以漫畫輔助引導：政府近年嘗試推動青年與銀髮族共居，安排沒有血緣關係、不同年齡層、不同世代的人共享居住空間，並羅列四個對話框、四個世代與不同身份角色的立場，詢問考生「你對年輕人與銀髮族的互動或相處模式，有什麼期待？」

有些教師質疑認為題目脫離國中生的實際經驗，恐難以發揮。周威同表示，面對房價過高、青年低新窮忙族、高齡化社會、老人獨居等議題，這可以讓學生反思並發揮政策想像力。

周威同指出，歐美與日本等國推動「青銀共居」非常普遍，荷蘭的安養機構將閒置房間以極低價格租給大學生，而大學生的義務是每月30小時陪伴和勞務。台灣106年由新北市政府在三峽北大青年社會住宅，進行實驗性的「青銀共居」計畫，讓大學生與銀髮族透過交流共居，成為名實相符的社會責任住宅。

國民中小學九年一貫年課程綱要的目標，將「因應社會與環境變遷」、「文化學習與國際瞭解」列入學習重點。此外，檢視國中自然領域的「生物」課綱也介紹「共生」的概念，而將兩種生物互利的模式套用在社會議題，周威同反問，這不就是跨領域的思考嗎？

周威同表示，12年國教課綱強調素養導向的教學設計，目的在培養學生解決問題的能力；換言之，唯有結合社會議題的情境化試題，才能活用知識、養成批判與系統化思考的習慣，其核心理念在於涵育新世代的公民素養。以詞義辨析、修辭為主，堆砌華麗詞藻的傳統作文教學模式，顯然已經無法因應新世代的教育理念，今年考出創新結合社會議題與跨領域思考的作文題目，值得喝采。

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