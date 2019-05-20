免試供過於求 社區高中錄取分恐下降／國中會考6月10日公布成績 估北市公立高中測驗題門檻17分

2019-05-20

〔記者林曉雲、沈佩瑤、方志賢／綜合報導〕二○一九年國中會考昨落幕，專家預測，受少子女化浪潮衝擊，即使部分學校減招，但報考人數也減少，在免試入學名額多於考生的狀況下，北市僅前四志願錄取分數與去年相近，要進入建中、北一女，連同作文至少要達卅三．八分、卅四分最「穩」。但中段社區高中乃至於高職的錄取分數會往下掉。這樣的情況，估計全國都一樣。

建、北分數與去年相近

今年國中會考有二十一萬多名考生參加，全國高中職提供免試入學總名額達二十三萬六一八八名；基北區考生五萬六千人，免試名額則有七萬多個。康橋國際學校課程總監卓意翔分析，基北區中段社區高中和高職非熱門科系的分數將「節節敗退」；推估北市公立高中門檻約測驗題十七分、公立高職冷門科系則面臨「十分保衛戰」，測驗題十分就有機會錄取。至於其他考區，因分數尚未出來，校方多不願預估。

教育部長潘文忠表示，今年有六十一所高中辦理完全免試入學，明年及未來將擴大推動；未來特招仍會維持，但近年特招名額不斷減少，教部尊重學校意願。

今年會考全國共有三百一十七件違規案，昨天有考生考自然科時，跟提早交卷的同學揮手再見，恐被記違規二點。高雄考區小港高中試場一名考生在考試開始後卅分鐘內經糾正仍強行出場，可能以零分計分。各地方試務會今天將討論做出認定，六月十日寄發成績單，並開放網路查詢，七月九日放榜。

新課綱朝素養導向命題

緊接著十二年國教新課綱將於今年八月上路。潘文忠表示，新課綱從今年入學的小一、國一、高一逐年實施，其中國一生預計民國一一一年考國中教育會考，考科和題型不變，但因應新課綱將增多「素養導向」的題目，把考生個人能力與生活情境、社會脈動做更緊密連結，擴充跨科和跨領域的基本題。

台師大心測中心主任陳柏熹表示，近年會考已朝素養導向的方向命題。台師大副校長宋曜廷舉例，今年國文寫作題目，首度從命題式寫作改成議題式寫作，社會科則考性別平等，自然科考歐盟綠帶與環保關係。

台師大心測中心副主任曾芬蘭說明，素養學習重視學生在校所學知識能夠運用在實際生活中、解決問題，題目設計會有實際的生活情境，且是跨科和跨領域，最常考圖表題，評量學生是否具有圖表和文字之間的轉譯能力。

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