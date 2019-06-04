國中會考》5科等級對照表出爐 錯幾題可拿A++秒懂！

2019-06-04 19:42

〔記者林曉雲／台北報導〕全國21萬多名考生參與的國中教育會考，台師大心測中心今天傍晚在網路上公布國文、社會及自然答對題數及等級對照表，考生如要拿到精熟級A++，國文只能錯3題、社會和自然只能各錯2題，英語加權要98.05分以上，數學加權要94.23分以上，6月10日寄發成績單。

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，國文、社會及自然都是只考選擇題，國文考48題，考生要答對41題以上是精熟級（A、A+、A++），去年是40題，前年也是41題；基礎級今年19題，去年是20題，組卷時各年考題的難易度相同，但因今年考出溪流分布、秋刀魚、機師分析不同跑道等跨領域的取材文本，考生可能較不熟悉，今年答對19題就可有基礎級，但要拿到精熟級比去年要多答對一題，大概考生答對85％題目就可到精熟級。

曾芬蘭分析，今年社會科考63題，基礎級門檻和去年相同是23題，精熟級今年要答對56題，去年是55題，難易度和去年相近，頂多差一題，精熟級要答對89％題目；自然科的精熟級和基礎級切點和去年相同，精熟級要答對46題以上，基礎級要答對20題以上。

在英語科的部分，曾芬蘭表示，考生可以檢視網路上對照表的下方備註，閱讀和聽力的對應答對題數，因為計算方式要加權，8成是閱讀，2成是聽力，加權分數90.24分以上是精熟級，98.05分以上才能拿到A++，分數蠻高的，考生如果41題的閱讀題全對，聽力只能錯2題；閱讀如果錯1題，聽力要全對，才能拿到A++，和去年相比，精熟題數多一題，今年36題，去年35題，因為今年題目相對較簡單。而英聽考21題，播音時間不到21分鐘，要答對12題以上是基礎級，去年是13題，訊息比較短未必比較簡單。

在數學科部分，曾芬蘭說明，數學科加權分數計算，85％選擇題成績，15％非選題成績，加權分數81.73分以上才有精熟級，去年是80.19分；40.96分是基礎級，去年是36.92分，下週一會整體公布今年會考學生的表現狀況，數學非選題因今年考題較簡單，因此學生今年比去年得分高。如果兩題數學非選題全對，選擇題可錯一題，能拿到A++，和去年是一樣的。可上網查閱。

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