中市學生一窩蜂考私中 議員問：公立國中不好嗎？

2019-05-20 13:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市某所私立中學今年創下1萬2000人報考的紀錄，市議員陳淑華今日質詢時指出，12年國教倉促上路，缺乏配套，導致台中市家長一窩蜂讓小孩報考私中，甚至被媒體戲稱為台中市的特產之一，這對公立國中來說是何等挫折。

陳淑華的小孩今年將升上國中，2年前就不斷有家長問她，小孩要不要考私中？還有家長讓小孩報考6、7所私中，整個月週末都在考試，甚至有的班級1/3學生去報考私中。

陳淑華表示，根據教育部統計資料，台中市國中生就讀私中比例逐年增加，2012學年為12.71％、2013學年13.3％、2014學年14.22％，從12年國教實施開始，2015學年15.15％，2016學年16.02％，2017學年已達16.36％，是6都第2，僅次於台南市的19.52％。如果私中錄取名額夠多的話，台中市比例將會高達20％以上。

陳淑華說，今年台中某私中創下1萬2000人報考的紀錄，為了考私中，很多學生從小學4、5年級就開始，難道台中市公立國中辦得不好嗎？據她了解，因為12年國教倉促上路，今年又剛好碰到新課綱上路，家長擔心小孩變成「白老鼠」，乾脆把孩子送到私中，反正私中會把所有問題搞定。她要求教育局應以實際作為改善國中體質，吸引家長回歸選擇公立國中。

教育局表示，台中許多公立學校在全國性的評比或競賽表現亮眼，受到社區與家長的肯定；針對私校與公校的發展，教育局同樣重視，除落實對私校「常態編班、分組學習及教學正常化」的督導外，也會適時建議中央檢討及鬆綁公立學校相關法令限制。

教育局也說，會持續挹注教育經費，協助公立學校發展，配合新課綱推動，結合學校現有師資及在地社區資源，發展校本特色課程及彈性課程，強化公立學校特色，讓家長對公立學校辦學品質更有信心。

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