決戰東石漁人碼頭！嘉義龍舟賽 燕子龍舟隊霸氣奪雙冠

2019-06-07 18:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣龍舟競賽暨觀光行銷活動邁入第36屆，今天在東石漁人碼頭盛大舉行，37隊報名參賽，總獎金高達56萬元，來自台中市的燕子龍舟隊，拿下社會男子組冠軍及社會男女混合組冠軍，是今年大贏家。

活動開幕典禮由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、副議長陳怡岳、東石鄉長林佳瑩等人主持，現場準備了免費的花枝丸、蚵卷、蝦卷以及東石先天宮提供的近萬份蚵仔粥，讓民眾邊看龍舟賽邊品嚐東石在地小吃。

今年參賽隊伍有社會男女混合組22隊、社會男子組10隊、國中男子組2隊、國中女子組3隊，共計37支隊伍，嘉義縣政府和嘉義縣議會代表隊擔任開場表演賽，由議會拿下勝利。

比賽最受矚目的是東石鄉蚵民組成的「小蚵男隊」，成員由東石鄉在地蚵農與年輕學子組成，具有爆發力，燕子龍舟隊前身則為台中輕艇隊，出槳與收槳的整齊度與完整性都是頂級水準，有著超強的續航力。

比賽結果，燕子龍舟隊在社會男女混合組及社會男子組奪冠，國中男子組冠軍東榮國中，國中女子組冠軍民雄國中。

有趣的是，由立委蔡易餘擔任奪標手的「魚兒漫遊」龍舟隊伍，今年在社會男女混合組獲得第八名，是他參賽以來最好成績；而保險業富邦人壽嘉欣通訊處派隊參賽，還有女子啦啦隊助陣，獲得社會男女混合組第六名佳績。

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