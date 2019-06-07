潮汐河道一較高下 苗縣端午龍舟賽不簡單

2019-06-07 14:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣端午節龍舟錦標賽，今天在竹南鎮中港溪出海口登場，晴朗天氣吸引許多民眾前往觀賞，替選手加油；47支參賽隊伍頂著豔陽、賣力搖槳，戰況精彩刺激。

主辦單位竹南鎮公所表示，今年參賽隊伍有社會組14隊、休閒組12隊、青工組11隊、學生組10隊，由於比賽場地為中港溪出海口河道，會受潮汐影響，更挑戰各隊選手的體力與默契。

除了河道刺激的龍舟賽，竹南鎮公所也在一旁安排國際馬戲團特技表演、親子闖關、童趣DIY、樂團表演、社區及幼兒園舞蹈表演、變臉戲法秀、西洋魔術秀、小丑氣球秀、奇幻泡泡秀、小小消防員及警察體驗營等，另有陸上行舟趣味競賽，讓民眾在陸地上也能體會划龍舟的樂趣。

另外，現場設有許多美食攤販，竹南啤酒廠、南亞食品及崎頂新樂園亦提供啤酒及維大力飲料讓民眾消暑暢飲，周邊還有竹南鎮農或農特產品展售、稅務局竹南分局、中區國稅局竹南分局設攤宣導、廉政有獎徵答等，現場宛如嘉年華會般熱鬧。

此外，竹南鎮中港慈裕宮媽祖是全台唯一夏季出巡「祭江洗港」，也於今天午時，由各宮廟神轎、陣頭在慈裕宮前領旨集合後，在媽祖帶領下遶鏡，傍晚抵達中港溪出海口處，眾人捻香祭拜，神轎最後衝向海口，象徵驅逐不潔之物，護佑地方平安。

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