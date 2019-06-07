金門龍舟賽熱戰 「洋將」報隊跨海踢館

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣第11屆端午節龍舟競賽今天在雙鯉湖歡樂展開，總計有社會男子組、女子組及鄉鎮組、表演組共29隊報名參賽，除了不少外籍教師下場體驗，由國立政治大學教授林其昂率領來自韓國、澳大利亞、芬蘭、瑞士、荷蘭、芬蘭、紐西蘭、新加坡、西班牙等國家的交換生一行10人組成的「國際選手」身材高大，格外引人注目，雖然身列表演組，鬥志卻十分高昂。
雙鯉湖今天不只有龍舟大賽，周邊還有民俗才藝表演、親子寫生比賽、安全射箭及端午謎會、園遊會等活動，提前為民眾準備了一個豐盛又有趣的週末假日。
龍舟比賽結果出爐：社會男子組由聖祖食品奪冠，女子組由金門農工A封后，鄉鎮村里組社區男子組冠軍是烈嶼鄉。
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金門舉辦龍舟賽，縣長楊鎮浯（中）為龍舟主持開光點睛儀式。（記者吳正庭攝）
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金門縣端午節龍舟競賽在雙鯉湖登場，賽事開始前由法師為龍舟開光點睛舉行祈福儀式。（記者吳正庭攝）
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金門縣長楊鎮浯（右一）主持端午節龍舟競賽，有來自地區及台灣共二十九支隊伍參加。（記者吳正庭攝）
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不少外籍朋友也興高采烈組隊參加金門龍舟賽。（記者吳正庭攝）
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金門龍舟賽由縣長楊鎮浯（站者右一）、立委陳玉珍（站者右二）及各鄉鎮長鳴槍啟動。（記者吳正庭攝）
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金門舉辦龍舟賽，參賽隊伍不乏年輕選手，比賽過程拚勁十足。（記者吳正庭攝）
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金門龍舟競賽周邊舉辦親子寫生比賽。（記者吳正庭攝）
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金門端午龍舟競賽，周邊也有園遊會，準備許多道地的小吃供參加者品嚐。（記者吳正庭攝）
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社區及社團的表演，讓金門龍舟賽增添不少輕鬆氣氛。（記者吳正庭攝）