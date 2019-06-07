端午前喜獲2000顆「勞斯萊斯」級饅頭 因師生做了這事

2019-06-07 11:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕麥釀食學股份有限公司所生產的饅頭、麵包、土司等產品味美，加上採高檔原料、嚴格把關衛生，十分受消費者青睞。而業者也低調回饋社會，日前在苗栗縣照南國小舉辦「銷售快閃」活動，替苗栗家扶中心募集200顆饅頭；業者為感謝照南國小，趁端午前夕，悄悄寄送2000顆饅頭，祝師生端午佳節愉快。

「麥釀」採用頂級原料，產品被稱為饅頭界的「勞斯萊斯」。同時麥釀也不忘回饋社會，低調在全台多個縣市舉辦「銷售快閃」活動，並幫助在地社福機構團體；麥釀於4月初在竹南鎮舉辦快閃，獲照南國小支持，提供場地辦理，迅速完成分享200顆愛心饅頭到苗栗家扶中心，讓中心孩子也能品嚐到美味饅頭。

結果，照南國小昨天突然收到麥釀寄送2000顆饅頭，祝師生端午佳節愉快，讓校方大感驚喜與感動；校方表示，當初麥釀與學校接洽辦理快閃活動時，學校認為很有意義，且能讓學生學習助人，因此共襄盛舉，沒想到麥釀更體現了湧泉已報，再度回饋師生。

且麥釀在每個饅頭的外包裝上印有「祝各位同學天天快樂，啾咪」、「祝在校生們健康快樂」等祝福小語，讓師生們感受滿滿幸福，學校也期許孩子們，能將樂於助人的熱情熱心，繼續傳遞給更多的人。

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