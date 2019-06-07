連假首日國道多處塞 國5中午過後將再現車潮

2019-06-07 10:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是端午節連續假期首日，上午6點30分開始，國道就逐漸湧現車潮，南下國1湖口－新竹、國3三鶯－龍潭、國5南港系統－坪林就出現時速不到40公里的壅塞情況。交通部高速公路局表示，連假首日南下車流量大，不過比起其他連續假期並未較塞，西部國道預估下午1點後，壅塞情況就會紓解；國5則因上午7點至中午12點有實施南下高乘載管制，高乘載結束後會再有一批南下車潮上路，壅塞情況預估要到下午4點才會紓解，提醒民眾上路前可先查詢最新路況，改變出發時間或多走替代道路避開壅塞。

今日上午7點前，許多車輛趕在高乘載管制實施前湧入國5，7點後逐漸回堵到國3，最長回堵到木柵，車流綿延5公里，國5石碇－坪林更不時就出現紫爆情況（車輛時速低於20公里）；不過到上午10點，國3回堵就已紓解完畢。

高公局表示，因為有實施高乘載管制，國5在中午12點前，壅塞情況就會先紓解；不過根據以往經驗，民眾中午吃完飯後，會再有一批車潮湧入，不過不會造成國3嚴重回堵，預估下午4點就會紓解。

西部國道方面，上午7點起多處路段就已出現時速不到40公里的壅塞情況，高公局表示，包含國1湖口－新竹、國3土城－龍潭路段，因為該處有坡度、彎道加上車多，連平常週末假日都會出現塞車，連假期間更是必塞路段；截至上午10點，國1楊梅－新竹、國3樹林－龍潭都仍是時速不到40公里的壅塞情況。

中部國道方面，主要壅塞點在彰化系統國3匯入國1，上午還出現回堵到王田的情形；不過以往較易壅塞的國6往埔里方向，今日還算順暢。南部國道主要受田寮路段施工影響，田寮－燕巢系統也出現時速不到40公里的壅塞情況。

高公局提醒民眾，連假車多較易發生事故，若民眾不幸發生擦撞，可多利用1968APP報案功能，直接就能打到轄區警政單位，快速派員前來處理，縮短車輛停放在主線上的時間，降低二次事故發生機率。

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